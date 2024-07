Los jueces de la Corte Suprema no irán al acto de Javier Milei en Tucumán

La decisión de los jueces se da en medio del debate por la incorporación de dos nuevos integrantes a la Corte Suprema, con la postulación de Ariel Lijo, y una eventual ampliación.

Los magistrados no serán los únicos ausentes en el acto cumbre de la gestión libertaria. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ratificó en los últimos días su decisión de no asistir al encuentro. “Si es una foto de marketing del Gobierno para fingir un apoyo, no cuenten conmigo”, dijo.

Tampoco estarán el riojano Ricardo Quintela, el pampeano Sergio Ziliotto; el fueguino Gustavo Melella y el formoseño Gildo Insfrán.

Desde el Gobierno dejaron saber que finalmente -pese a lo que había comunicado el Presidente- los gobernadores serán los únicos habilitados para firmar.

Los jefes provinciales que sí viajarán a Tucumán para firmar la acordada nacional son Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa). Desde el Gobierno también detallaron que solo los gobernadores podrán firmarlo.