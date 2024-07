Javier Milei busca nuevos aliados: el Pacto de Mayo, los debates del PRO, y los 284 legisladores clave hasta 2025

En la charla -que organizó la Fundación Pensar, que lidera María Eugenia- hubo varios pases de facturas a la Casa Rosada. “Milei tiene la Ley Bases en un 80% gracias al trabajo del PRO. Cuando lo agarramos en enero, era un mamotreto de buenas intenciones”, dijo Luis Juez con su lengua “karateca”.

Se habló mucho de lo que puede pasar en el Congreso a futuro. Ritondo fue categórico: “El Senado es una jaula de locos y el tinglado del club del helicóptero”, dijo. No hay manera de que otra ley pase por ahí.

Al día siguiente de ese encuentro se rompió el espacio. Milei ya no va a contar automáticamente con los 37 diputados y 6 senadores del PRO para apoyarlo. El Presidente lo sabe. Por eso, este lunes a la noche se empieza a reconfigurar el mapa político del país.

El pacto de Javier Milei

Milei firma este 8 de Julio a la noche su “Pacto de Mayo” con los que quieran estar. Iba a ser el 9, fecha patria, pero tuvo que acomodar las cosas y hacerlo en la vigilia del Día de la Independencia. Va a ser un acto chico, muy lejos de lo que soñaban en marzo, cuando se anunció.

El pacto tiene 10 puntos. A último momento, tuvo que cambiar la reforma política y agregar un punto “educativo” porque de lo contrario los radicales no lo firmaban.

Según dice el documento, el pacto se va a suscribir “ante la mirada del Eterno” y pide que “Dios bendiga a todos los argentinos y nos otorgue la sabiduría y la fortaleza necesarias”. Como todo en La Libertad Avanza, se apela mucho a lo divino y poco a lo humano para resolver los problemas.

En el documento refundacional hay un compromiso para crear un “Consejo de Mayo” que va a estar compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, uno de Diputados, uno del Senado, un “representante de las provincias” (¿será un gobernador?), uno de los sindicatos y uno del sector empresarial. No queda claro cómo se elegiría a esos representantes cuando todas esas entidades están hiperfragmentadas. Habrá que apelar otra vez a la voluntad divina.

Lo único verdaderamente interesante del acto se va a dar cuando firmen los gobernadores peronistas que quieren desmarcarse del kirchnerismo o el peronismo nacional. Son tipos que tienen que alambrar sus provincias para tratar de retener el poder local y que no se les desmadre el rancho ante la crisis que se viene. (¡Sí! ¡Que se viene! ¡Esto recién empieza!).

Porque en el medio, Milei tiene el desafío de construir algún tipo de alianza que le permita llegar sin sobresaltos a las próximas elecciones. El desafío de la gobernabilidad que ya no va a encontrar en sus socios del PRO…

Javier Milei convocó al Pacto de Mayo en la Casa de Tucumán. Foto Archivo.webp Milei se prepara para la firma del Pacto de Mayo, que se efectuará el próximo 8 de julio (Foto: archivo).

Javier Milei y el peronismo

El Gobierno quiere tender puentes con los gobernadores peronistas o no alineados. Cree que va a ser más fácil armar con ellos que con los espacios que tienen intereses nacionales marcados y que responden a algún liderazgo nacional… incluyendo a Macri.

Así, en los últimos días desfilaron por la casa Rosada los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Martín Llaryora (Córdoba). También estuvo Alberto Weretilnek, de Río Negro. Es una alianza extraña la que propone Milei. La mayoría de estos gobernadores no tiene senadores que les respondan.

A este grupo habría que sumar a Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén). Más complicados, pero también con posibles puentes, aparecen Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero); este último siempre jugó con el kirchnerismo, pero tiene muchos dirigentes que le responden y que puede mover para un lado o para el otro.

En el horizonte aparecen otros dos jugadores: Marcelo Orrego (San Juan), que fue el anfitrión del primer acto de gobierno que Milei hizo en el interior del país (presentó ahí un programa de alfabetización), y Claudio Poggi (San Luis). Son los gobernadores de Juntos por el Cambio que no responden a ninguna estructura nacional.

El tema es que todos son dirigentes con poder territorial, pero que tienen poco peso concreto en el Congreso. No es que a Milei le faltan 2 o 3 votos para sancionar leyes. Le faltan 284 entre las dos cámaras.

Alambrar el Congreso

“Ahora tenemos que cerrar el Congreso. Cualquier cosa que hagamos va a ser vista como que nosotros golpeamos al Gobierno”, me dice uno de los líderes de la oposición en el Parlamento. El desafío es cómo dar vueltas en círculo a los temas sin abordarlos en serio.

Una muestra se vio con dos leyes que la semana pasada decidieron no tratarse y posponerse hasta el infinito: financiamiento universitario y Fondo Nacional de Incentivo Docente. El radicalismo había convocado a una sesión especial para tratarlas el martes pasado (hubiera tenido los votos si quería). Pero la cancelaron y la pasaron para después de las vacaciones de invierno, un beneficio de casta que todavía sostienen diputados y senadores.

Diputados: la oposición consiguió quórum y la movilidad jubilatoria se debate en el Congreso.jpg “Ahora tenemos que cerrar el Congreso", dicen en la oposición. Nadie quiere quedar como que "golpea" al Gobierno (Foto: archivo).

Los gobernadores radicales pidieron sacar el pie del acelerador y Rodrigo de Loredo corría el riesgo de entrar a una sesión en que se expusiera que el bloque está virtualmente roto, en tres o cuatro. Mal negocio.

Lo mismo pasó en el Senado. Esta semana no estuvieron los votos para actualizar en ese mismo momento la fórmula de jubilaciones. "Con un poquito de buena voluntad del radicalismo, ayer teníamos los dos tercios", se quejó con malicia José Mayans, jefe del peronismo en la Cámara. Quedó para la próxima sesión.

Alambrar las provincias

Los gobernadores están todos más necesitados que nunca. La recaudación de las provincias viene cayéndose a pique.

También la nacional tuvo una baja del 14,3% interanual real, según IARAF; los ingresos por IVA cayeron un 19,5%. La principal caída se dio en los impuestos coparticipables.

Un informe del CEPA muestra que el ajuste real en el primer semestre fue del 30% del presupuesto.

image.png

Las dependencias que más ajustaron fueron Presidencia (-30%) y Capital Humano (-29%). Lejos quedó la promesa de que ese ministerio iba a tener la billetera abierta. Lo que menos se ajustó fue Cancillería (-6,3%) y la deuda (-8,41%).

Pero más allá de ese detalle color, los mayores ajustes se dieron en programas que afectan directamente a la prestación de servicios que dan las provincias:

Transferencias directas: asistencia Financiera a Provincias y Municipios (-99%), y la Asistencia Técnica a Municipios (-93%).

Educación: el Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectar Igualdad (-88%) y el programa de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría de Educación (-98%).

Salud: acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica (-50%), respuesta al VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales, tuberculosis y lepra (-75%), atención sanitaria en el territorio (-96%), y el fortalecimiento del sistema público de salud (-72%).

Obra pública: “Paralización casi total de las partidas presupuestarias, con caídas cercanas al 100% en programas como Apoyo para Infraestructura en Municipios, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales, y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica”, dice el informe.

No es casualidad entonces que los gobernadores estén viendo cómo rascar el fondo de la olla. Esto es, disciplinarse y no hacer muchas olas para tratar de que el Gobierno les entregue algo. No va a pasar.

Algunos creen que esta es la causa fundamental de la ruptura del PRO macrista con el Gobierno nacional. Milei está demorando la transferencia a CABA de los fondos de la coparticipación que debe al primo Macri. La Ciudad entraría en déficit operativo. Adorni confirmó sobre el fin de semana que lo van a transferir, aunque no habló de plazos.

mauricio macri .jpg La relación con las provincias habría sido la causa fundamental de la ruptura del PRO macrista con el Gobierno (Foto: archivo).

Las tres hipótesis sobre la economía

En la política están midiendo los tiempos. Nadie quiere apurarse demasiado. Todos están tratando de escuchar a economistas con distintas miradas. El escenario de opinología se divide en tres:

Los que creen que el rumbo es suicida y que nos dirigimos a una crisis inevitable y terminal: el campo no liquida exportaciones porque el tipo de cambio está atrasado. La baja de la inflación es artificial y el Gobierno tarde o temprano va a tener que devaluar otra vez. Ahí se va a acelerar la inflación. Sin dólares y plan de desarrollo, no hay crecimiento económico. Sin crecimiento, no hay plan político que aguante.

Los que creen que el rumbo es el correcto y que el timing de Milei y Caputo es el adecuado: en la medida que se baje la inflación, que se genere confianza y que lleguen inversiones, la economía va a empezar a despegar. Éxito asegurado.

Los que creen que el rumbo es el correcto, pero que Caputo lo va a hacer eclosionar: “No deja de ser un timbero”, escuchó un diputado crítico de boca de economistas cercanos al pensamiento del Presidente.

Por eso, cada vez son más los dirigentes que plantean que se viene un escenario complejo. La idea que predomina es permitir que Milei avance lo más posible en las reformas que quiera hacer para no ser ellos los causales de la crisis.

Los viejos lobos de la política saben que la situación económica y social es muy frágil y que cualquier chispa la puede hacer explotar. Es un escenario que nadie quiere. Por ahora.

