Los llamativos datos de la elección de Chaco que pueden ser una advertencia para "la casta"

1. La crisis del líder

Capitanich gobierna la provincia desde 2007. Su liderazgo aparece desgastado. Por eso tuvo que abandonar prematuramente su proyecto presidencial y dedicarse a retener por sus propios medios la provincia. Esta vez no había posibilidad de poner a un delfín. El resultado está a la vista. Juntos por el Cambio tuvo el 42,66% (sumando sus dos candidatos) y el Frente Chaqueño tuvo un 36,83% de los votos.

zdero.capitanich.webp Con una leve ventaja de tres puntos en las elecciones en las que se elige candidatos a gobernador y diputados, Juntos por el Cambio se impone en las PASO en la provincia del Chaco (Foto: La Unión digital).

2. Bajísima participación

Hubo un 41,64% de abstención. Es decir, menos del 60% de la gente fue a votar. Además, el 9% votó en blanco y fue la tercera opción más elegida. Habla de un hastío general de la población que podría replicarse -ante la falta de opciones- a nivel nacional. Hoy la mayoría de las encuestas nacionales hablan de un 25% que no quiere ir a votar o que no está dispuesto a votar por ninguno.

3. El cisne negro

El femicidio de Cecilia Strzyzowski fue el cisne negro de la elección. Especialmente teniendo en cuenta las vinculaciones políticas de sus presuntos asesinos. Pero fue la gota que rebasó el vaso para una sociedad -la chaqueña- que venía con demandas insatisfechas desde hace años. La oposición no parece contener del todo esos requerimientos.

Por eso, frente a la elección nacional que viene, los espacios deben tener en cuenta a los "cisnes negros", hechos inesperados que pueden cambiar el curso de la elección. La sociedad está harta y lo hará saber en las urnas ante el primer suceso que así lo requiera.

los Sena, la familia sospechada de la desaparición de Cecilia Strzyzowsk en Chacojpg La familia Sena sospechada de la desaparición de Cecilia Strzyzowsk en Chaco (Foto: archivo).

4. ¿Se suman los votos?

Esta cuestión debería ser preocupación para la oposición de Juntos por el Cambio, tanto en Chaco como a nivel nacional. El Frente Juntos por el Cambio se impuso si se suman los votos de sus dos precandidatos. El diputado provincial Leandro Zdero (23,08%) y el diputado nacional y empresario agropecuario Juan Carlos Polini (19,58%).

El problema es que en la elección general no siempre los votos se suman. Y en este caso la diferencia es chica como para poder proyectar resultados de acá a las elecciones generales de Chaco que son el 17 de septiembre. Algo para que miren atentos Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

5. ¿Efecto Milei? Bien, gracias

A La Libertad Avanza le volvió a ir pésimo. 2,75%, para su candidato Alfredo Rodríguez. Además "Libertarios en Acción" de Ricardo Galassi sacó 1,77%. Poco, muy poco para un fenómeno nacional que parecía imparable. Aunque Milei no hizo campaña en la provincia, se suma a los fracasos en La Rioja, Tucumán y otros. Un efecto que se diluye a medida que se acerca la elección.

Cerca de Milei aclaran que el candidato no tuvo apoyo de La Libertad Avanza a nivel nacional. ¿Por qué no se pudo evitar que use el nombre y logo del partido?

6. Ahora juega el aparato peronista

Es muy frecuente que en las elecciones PASO el peronismo y la estructura de aparato jueguen a media máquina. Especialmente cuando hay tanta dispersión en la oposición. Ahora en septiembre empieza la batalla en serio donde el peronismo va a intentar revertir el mal resultado.

Es frencuente que los oficialismos se guarden todas las cartas para la elección general y transiten las PASO como una elección menor. En septiembre Juntos por el Cambio va a ir con un solo candidato y quizás pase el efecto del cisne negro. ¿Habrá que ver si logran dar vuelta el resultado?