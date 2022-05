Macri sospecha que Larreta podría bendecir a Lousteau como uno de los precandidatos a jefe porteño para sumar a buena parte del radicalismo a su proyecto presidencial de 2023. “Todo es posible”, señalaron en su entorno íntimo. “Pero todavía el PRO es más importante”, aclararon.

De ese modo, Rodríguez Larreta buscaría dividir el voto radical para las presidenciales y quitarle a apoyo a los precandidatos presidenciales de la UCR, Gerardo Morales y Facundo Manes. Uno de estos será el precandidato radical para el gobierno nacional en 2023.

En el entorno político de Rodríguez Larreta lo niegan. “Lousteau es el candidato del radicalismo; el PRO tendrá el suyo en la Ciudad”, señalaron a A24.com. Suenan para ello la diputada María Eugenia Vidal y los ministros Jorge Macri, de Gobierno; Fernán Quirós, de Salud, o Soledad Acuña, de Educación. “No veo esa posibilidad. Va a ir a una PASO, pero Horacio va a bendecir a un funcionario del PRO”, señalaron en el larretismo.

Lousteau quiere jugar en la Ciudad y en todo el país

En el radicalismo y en el entorno de Macri temen que Lousteau podría apoyar a Larreta, y desestimar a Morales y a Manes en el caso de que el jefe de gobierno porteño le de su apoyo para la Ciudad. Esto implicaría que la corriente Evolución, de la UCR, podría jugar para Larreta en todo el país, según aseguraron a A24.com fuentes del radicalismo.

Esa corriente radical es fuerte en CABA, donde mandan Lousteau y el diputado Emiliano Yacobitti, que volvieron a acercarse al viejo padrino de ambos, Enrique “Coti” Nosiglia. Pero también es potente en Córdoba con el diputado Rodrigo De Loredo; en Santa Fe con el diputado provincial Maximiliano Pullaro; en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires y en otros distritos.

“Para Horacio puede ser mejor negocio un acuerdo con Lousteau que le agrega votos, que respaldar a alguien del PRO porque esos votos ya los tiene”, señaló una fuente porteña que conoce las negociaciones. También podría designar un candidato a vice radical, así como los radicales podrían ofrecer su segundo lugar a un cuadro del PRO. "De lo contrario, con fórmulas puras podría haber fuga de votos en la general", señalaron a A24.com.

Patricia Bullrich, la otra "halcona" que toma distancia de Lousteau

De hecho, existe hace mucho tiempo una alianza entre Rodríguez Larreta, Lousteau, Yacobitti y Nosiglia. Acuerdo que causa escozor en Macri y en los “halcones” del PRO, como la presidenta del partido Patricia Bullrich. Estos últimos también desconfían de la intención de Rodríguez Larreta de buscar acuerdos con sectores del peronismo no kirchnerista.

El radicalismo de Lousteau representa una visión progresista y estatista de la política y de la economía. De allí que los “halcones” del PRO tilden peyorativamente a Larreta de “paloma”. Esa discrepancia se profundiza día a día. Lousteau tiene a su primo Guillermo Laje como presidente del Banco Ciudad y a su amigo José Luis Giusti como ministro de Desarrollo Económico del gobierno porteño, entre otros cargos de fuerte poder.

Además, el senador y economista es un viejo amigo de la familia Rodríguez Larreta desde cuando era economista junior en el estudio de Alfonso Prat Gay, Pedro Lacoste y Javier González Fraga. Prat Gay estaba en Parque Norte durante el locro patriótico que compartieron ambos y González Fraga fue invitado pero no asistió.

La convención de la UCR quiere "mostrar unidad" pese a sus divisiones

En este contexto, pese a que Lousteau se muestra con un candidato presidencial ajeno a la UCR, la convención nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) quiere mostrar "unidad" hacia afuera del partido. Elegirá hoy desde las 15 en La Plata a su nueva conducción en manos de Gastón Manes en reemplazo de Jorge Sappia. La convención es el órgano colegiado del partido. Pero recobrará una simbología política dentro de este cruce de sospechas.

La designación de Manes fue un pedido del diputado Facundo Manes en la interna radical. Morales lo aceptó para no enturbiar el panorama interno. El neurocirujano y precandidato presidencial buscó equilibrar el poder partidario del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que preside el comité nacional de la UCR, que es la conducción ejecutiva.

“Manes y Morales son los candidatos consolidados para las presidenciales de 2023 y Morales corría con ventajas porque preside el partido. Manes quería tener el órgano que define la política de alianzas y el programa de gobierno”, señalaron a A24.com en la UCR. El acuerdo en favor de Gastón Manes fue una muestra de unidad en el radicalismo.

La UCR hablará de alianzas: no a los libertarios, sí a los peronistas no K

Del acuerdo entre Manes y Morales se quedó afuera Lousteau, líder de la tercer corriente radical. Sin embargo, sus hombres integrarán la lista de las autoridades de la convención. Sería una lista de unidad.

La reunión radical, que se hará en el teatro Coliseo Podestá de La Plata, será estrictamente para renovar autoridades. Pero para salirse de ese acto puramente administrativo y justificar el traslado de 300 convencionales de todo el país hacia Buenos Aires habrá declaraciones políticas para condimentar el mitin. La política de alianzas con miras a 2023 estará en la agenda. Pero no serán resoluciones porque eso corresponde legalmente en el año de elecciones.

Según pudo saber A24.com, habrá un pronunciamiento en favor de que la UCR deberá integrar una alianza opositora "lo más amplia posible", pero con los libertarios como único límite: el tope es Javier Milei. En cambio, podría haber un guiño para dirigentes peronistas no kirchneristas, como Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, y Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Salta, o los dirigentes del bloque que lidera Roberto Lavagna.

Milei todavía dialoga con Macri y Patricia Bullrich

En el rechazo a Milei, los radicales coinciden con Rodríguez Larreta. Otro motivo más para una alianza con Lousteau. En cambio, el jefe del gobierno porteño podría tolerar la incorporación de José Luis Espert, de Avanza Libertad, hoy cerca de Juntos por el Cambio, aunque todavía con el veto de algunos radicales y la Coalición Cívica. Espert nunca fue tan agresivo como Milei con Larreta, con quien rompió todos los puentes.

Macri y Patricia Bullrich aún mantienen el diálogo abierto con Milei. “Patricia quiere ser candidata a presidenta de todo el arco opositor, tanto las palomas como los halcones y por eso habla con Milei, Espert y Miguel Pichetto”, señalan en el entorno de la presidenta del PRO.

La ex ministra de Seguridad de Macri también desconfía del ex presidente. Sin embargo, recluta dirigentes del viejo macrismo y maneja como posible ministro de Economía a Carlos Melconian, ex macrista puro, quien prepara un plan económico con la Fundación Mediterránea. El propio Macri le dio luz verde a varios aliados suyos para que ayuden a Patricia Bullrich ante la avanzada de Larreta con el progresismo y el peronismo. Dante Sica, Jorge Faurie, Federico Angelini, Luciano Laspina y otros trabajan con la presidenta del PRO.

Macri se anotó en las PASO del año próximo

Sin embargo, el propio Macri mandó señales este miércoles de que no se jubiló y que quiere participar de las PASO para las presidenciales, lo cual sigue poniendo nerviosos a Larreta y a Bullrich, que competirán entre ellos. “Yo no estoy especulando, no le tengo miedo a una interna ni a una elección”, dijo el ex presidente.

Señaló de que su relación con su electorado del 41% “no cambió” y dijo que en caso de no competir será el gran elector. “Daré mi opinión”, señaló. Macri se reservará su capacidad de inclinar la balanza de sus votantes. Pero será a último momento de 2023.