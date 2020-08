Losardo, sobre la reforma de la Justicia: "Es un gran proyecto y claro que lo vio Cristina, está bien que así sea"

La ministra de Justicia, Marcela Losardo junto a Romina Manguel

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, habló en exclusiva con Romina Manguel en RM (A24) luego de la media sanción que obtuvo la ley del oficialismo que busca reformar la Justicia. Durante la entrevista, la funcionaria desmintió que la ley apunte a garantizar la impunidad de Cristina Kirchner, aseguró que fue un proyecto gestado en equipo y desestimó el "mal timing" del debate en medio de la pandemia.

"No hay un artículo del proyecto en donde establezca que es posible la impunidad hacia nadie. No solo hacia la ex presidenta. Hacia nadie", aseguró Losardo. Y luego profundizó sobre el rol de Cristina: "Esta reforma se trabajó con un grupo fuerte del Gobierno. La presidenta (sic) consulta todo con el presidente. Ella fue senadora, presidenta, abogada ¿Cómo no se va a consultar con ella?".

"Todos trabajamos en el proyecto. Cristina y Alberto conversan permanentemente. Cristina opinó y debe haber opinado. Claro que sí ¿por qué no?"

"Esta presentación del proyecto no se hizo ni bien Alberto asumió porque asumió y arrancó la pandemia"