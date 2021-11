Gregorio Dalbón habló junto a los padres de Lucas González y confirmó que acusará a los policías por "homicidio doblemente calificado"

"Vamos a trabajar con toda la ira de nuestro estudio para que la violencia institucional cese. Esto no tiene que ver con grietas o pensamientos políticos. Este hijo podría ser el de cualquiera de nosotros", agregó. Y sentenció: "Vamos a hacer todo lo posible para que estos policías, responsables de homicidios doblemente calificados por haber sido cometidos por policías y con arma, paguen además lo que hicieron con uno de los niños".

"Vamos a hacer lo necesario para que el juez de menores que tuvo la causa tenga un juicio en el Consejo de la Magistratura", detalló, y concluyó: "La violencia institucional debe cesar. Estas cosas sucedían en la dictadura. No en democracia".

Durante la conferencia hablaron también los padres de Lucas González. Su madre contó que el día del crimen le envió un mensaje. "Le puse 'Hola amor, por dónde andás'. Tenía una sola tilde y me parecía raro porque siempre tiene crédito. Estaba viendo las noticias y le dije a mi marido 'mirá, por dónde está Lu'. El delincuente al que le habían pegado un tiro en la cabeza era mi hijo", relató entre lágrimas.

LUCAS.jpg El adolescente fue baleado en la cabeza cuando se trasladaba con tres amigos en un auto por el barrio porteño de Barracas, luego de haber concurrido al club.

En tanto, su padre afirmó: "No somos delincuentes por tener una vicerita. Fuimos padres jóvenes. Después de dos días de calvario, volvimos a casa y en cada rincón de mi casa está mi hijo. No nos abandonen. Soy trabajador y me ocupo de que no les falte lo que puedo darles. No tengo nada, vivo arriba de la casa de mi padre. Estos asesinos se llevaron a mi hijo".

Esta mañana, Dalbón, informó la novedad esta mañana a través de sus redes sociales. "Me ha solicitado Cintia Yanina López y Héctor Mario González padres de Lucas que sea abogado de la familia en este cruel asesinato", detalló Dalbón en su cuenta de Twitter. Poco antes de las 13, los padres de Lucas González ingresaron al estudio de Dalbón, ubicado en la avenida Córdoba al 1300.

Cómo murió Lucas González

El fallecimiento de Lucas González se produjo cerca de las 17.45 de ayer y provocó escenas de profundo dolor entre los familiares, amigos y conocidos que en ese momento se concentraban frente al Hospital El Cruce, de Florencio Varela, para exigir Justicia por el hecho y realizaron movilizaciones en reclamo de justicia tanto en ese partido bonaerense como en el barrio de Barracas.

El asesinato ocurrió el pasado miércoles a las 9.30 cuando, en circunstancias que aún son materia de investigación judicial, el adolescente que jugaba en Barracas Central y tres amigos, se movilizaban en un Volkswagen Suran azul. Al detenerse en un kiosco situado sobre la calle Luzuriaga, de Barracas, fueron baleados por efectivos de civil de la Policía de la Ciudad.