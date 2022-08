"Hoy casi salimos en todos los diarios porque nos dijimos varias cosas cara a cara. Discutimos mal", contó D'Elia al salir al aire.

Y agregó: “Me vino a increpar con que yo era un traidor. ¿Traidor de qué, pibe? Vos tenés de secretario a Pepín Simón Rodríguez, tenés 5.000 contratos con (Horacio Rodríguez) Larreta, bastardeás todas las iniciativas políticas del Frente de Todos y me venís a llamar traidor a mí. No tenés autoridad moral”.

Luis Delía.jpg Luis D'Elia y Juan Grabois se enfrentaron en un canal de televisión. (Foto: archivo)

Luis D'Elia defenestró a Juan Grabois

El referente del MTE y del Frente Patria Grande, Juan Grabois, se ha caracterizado por criticar constantemente tanto las asignaciones dentro del Gobierno como las medidas políticas y económicas. Incluso, amenaza con romper su alianza con el oficialismo e irse del Frente de Todos.

Ante esta situación, Luis D'Elia fue tajante y lo defenestró: “Durante el macrismo, hubo dos tipos de dirigentes sociales. Los que decidieron pactar con el gobierno de Cambiemos -entre los que incluyó a Grabois-. Hubo otros como yo que preferimos ir a la cárcel. Lo mismo ocurrió con Milagro Sala y Fernando Esteche. No quisimos pactar con Mauricio Macri. Pero él sí lo hizo”.

Luego, en un momento de la entrevista, las críticas volvieron a tomar protagonismo cuando pusieron en pantalla un tweet en el que el referente del MTE apunta a Sergio Massa y sus primeras medidas como ministro de Economía.

Embed Juegan a "primero yo"

Y después a "también yo"

Y a "las migas para mí" y cierran el juego

Porque ya saben que

El tonto nunca puede oler al diablo — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 3, 2022

"No me extraña en Grabois. Es consecuente. Le hizo lo mismo a Silvina Batakis y a Martín Guzmán. No me parece bueno. Siempre cualquier iniciativa que se construye, inmediatamente sale a sabotearla. Después de 48 horas desde que asumió Batakis, convocó a los saqueos", manifestó el líder piquetero.