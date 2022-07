Juan Grabois, contra el dólar soja: "¿Cuánta indignidad somos capaces de soportar?"

grabois.png

Se trata de una nueva implementación comunicada vía el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y permitirá que los productores realicen un "depósito a la vista en las entidades financieras con retribución diaria variable en función de la evolución del tipo de cambio A3500, conocido como dólar link, por hasta el 70% del valor de la venta de granos".

El dirigente ironizó al expresar que el campo es la clase social que "lucha y gana", en referencia a la conquista de las facilidades anunciadas por el BCRA para que liquiden dólares, a pesar de las críticas del Presidente.

Y luego reprochó: "Mientras tanto se mueren de hambre los niños en Salta desmontada. Dale que va ¿Cuánta indignidad somos capaces de soportar?".

"A los que les interesa el tema de la lucha de clases, aprendan de los mejores. Esta clase lucha y gana... y en el día de Evita para humillarnos. Mientras tanto se nos mueren de hambre los niños en Salta desmontada. Dale que va ¿Cuánta indignidad somos capaces de soportar?", fue el tuit completo que publicó Grabois a través de sus redes sociales.

Juan Grabois, crítico con el Gobierno

Desde hace semanas, el titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) viene manifestando su descontento con la presunta inacción del Gobierno, del cual forma parte ideológicamente.

Primero reclamó la creación de un salario básico universal de $15.000, equivalente a la canasta básica alimentaria individual, para más de siete millones de personas sin ingreso fijo. "Si tienen una propuesta que resuelva alguno de los problemas que hay sería genial, pero no hay ninguna", planteó.

Luego dijo que si no se aplicaba el Salario Básico Universal, llamaría a marchar en las calles. No hubo anuncios y la llevó adelante, argumentando frente a una multitud que estaba dispuesto a dejar su sangre en la calle "para que no siga habiendo hambre en la Argentina”. Desde entonces, la tensión del dirigente con el oficialismo se fue acrecentando.

El próximo jueves, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía (UTEP) convocó a asambleas en todo el país para discutir un plan de acción con el objetivo de lograr la aprobación e implementación del Salario Básico Universal.