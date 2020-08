Macri busca seguir en el centro de Juntos por el Cambio y genera roces con sus socios políticos

Mauricio Macri en Zurich.

El regreso del ex presidente Mauricio Macri a las primeras planas de la política fue un mensaje que caló profundo en Juntos por el Cambio. El viaje a Zurich en el medio de la cuarentena fue una acción que generó rispideces incluso en los miembros fundadores de la coalición.

Tanto el ex senador nacional por Mendoza, Ernesto Sanz, como la ex diputada nacional y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, emitieron diferentes mensajes en contra de lo que fue el aprovechamiento de Macri de la marcha del 17A. "Los actos del pueblo son del pueblo y nadie debe arrogarse o sacar ventajas de la movilización”, tuiteó ayer Carrió.

Desde su entorno remarcaron el destino de los mensajes: el intento de aprovechamiento de la marcha por parte de Macri y la presidente del PRO, Patricia Bullrich. Ambos dirigentes fueron los primeros, y hasta ahora los únicos, que en el PRO salieron a buscar adjudicarse la convocatoria. “Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad”, tuiteó el ex presidente desde Zurich, en donde se encuentra por una actividad de la FIFA.

La ex ministra dijo que la convocatoria no era partidaria, pero "el 99% de los adherentes" de Juntos por el Cambio sentían que debían estar ahí y días contó que habló con el ex presidente Macri, que le dijo que estaba muy contento. "Yo veía la movilización, la gente, los grupos ciudadanos y los grupos del PRO, y veía la voluntad que había por ir a las calles", dijo Bullrich en declaraciones radiales.

“Los actos del pueblo son del pueblo y nadie debe arrogarse o sacar ventajas de la movilización", agregó Carrió desde Twitter, quien además acompañó la declaración con una fotografía suya. Las declaraciones de Lilita se dan además en el medio de los rumores sobre que tendría ganas de volver al ruedo como candidata. La presentación de la reforma judicial y la negativa del Gobierno a introducirle cambios fue la gota que rebalsó el vaso para ella.

Desde el entorno de la ex diputada señalaron que "nadie debe ponerse el saco" y que el tuit apunta en general "a los que salieron a capitalizar la movilización", sin dar más precisiones. Esa postura de la Coalición Cívica también tiene su explicación; desde fines del año pasado, la diputada nacional está más cerca en sus posturas del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que del propio Macri.

El propio Sanz le solicitó su ayuda a Vidal para terminar de abroquelar la victoria del diputado provincial Maximiliano Abad en las internas de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Tanto el ex senador como Lilit se sienten más cómodos en el sector mas dialoguista del espacio.

Pero tiene sus cuestionamientos a los temas troncales en donde consideran que hay que tener una postura más fuerte como es el caso de la reforma judicial o las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre que la administración de Macri fue más nociva para el país que el coronavirus.

“A la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Mauricio Macri”, sostuvo el jefe de Estado en una entrevista con Radio 10 en donde además manifestó que el propio Macri le dijo en los albores de la cuarentena que evite esa medida, cuide la economía, y que “se tengan que morir” los que se tengan que morir.

Esa frase final, además de ser negada por los voceros de Macri, terminó por generar el rechazo de Juntos por el Cambio. “Se llena la boca hablando de unidad y cada 24 horas demuestra lo lejos que está de querer buscar consensos. Con el sello del cuarto gobierno kirchnerista, el Presidente habla de unidad y muestra desprecio hacia Juntos por el Cambio”, publicó la titular del PRO a quienes le siguieron varios de los dirigentes que forman parte del mencionado espacio.

La gravitación de Macri, que por primera vez desde que dejó el poder evalúa seriamente competir por un cargo electivo, hace que Rodríguez Larreta empiece a mostrar su fastidio, aunque nunca en público.

Una muestra de ello es que en un reciente Zoom blanqueó ante varios dirigentes del espacio que tiene pensado competir por las presidenciales en 2023. "Yo estoy para jugar, estoy para ayudar, para transmitir la experiencia de la Ciudad a la Provincia. Estoy para un proyecto nacional", dijo Rodríguez Larreta en el encuentro virtual que mantuvo el jueves a la tarde con los integrantes de la Mesa Política de Juntos Por el Cambio en La Matanza.

El alcalde porteño ve a un Macri más en un rol como consultor más que candidato, sin embargo el ex presidente no comparte esa apreciación. Las últimas apariciones mediáticas envalentonaron al ex presidente que buscaría ser candidato en las próximas elecciones por dos motivos. El primero volver a tener una revancha electoral y mantener su gravitación. El segundo, que no lo admitirá, es por los fueros que otorgan el Congreso. En la mente de Macri se encuentra una idea similar a la que llevó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a ganar junto con Fernández las elecciones el año pasado.

Solo que Macri quiere ser él el candidato. Habrá que esperar.