Macri y Bullrich quieren "domesticar al león" para ganar, y Massa modera su discurso para captar la clase media de centro

En tanto, Massa disfruta del estallido de la pelea dantesca que se abrió en Juntos por el Cambio por el acuerdo Macri-Milei a espaldas del resto de la coalición. Descuenta que esa división lo ayudará a ganar el balotaje.

Massa buscará el centro y la clase media

Es por eso que el ministro de Economía buscará el voto de la “clase media de centro” que puede haber votado a Juntos o al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, con su propuesta de “gobierno de unidad nacional”, “convocando a los mejores” y “sin acuerdos de cúpulas”. No escatimará en recursos del Estado y en difundir el miedo a Milei.

Un dirigente del massismo señaló que el objetivo de Massa es captar un tercio de los votos de Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales del domingo último, radicales y algunos larretistas, dos tercios de Schiaretti y todos los votos del Frente de Izquierda de Trabajadores.

Macri invitó a la presidenta del PRO y ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, a su casa el martes último para esa reunión con Milei y ella le prometió al libertario toda la estructura de fiscales del PRO para ayudarlo a ganar en el balotaje.

Barrionuevo por Bullrich en el plan de fiscalización de Milei

Milei advirtió que las promesas del dirigente gastronómico Luis Barrionuevo de aportarle 200 mil fiscales no fue cumplida y hubo pases de factura. Barrionuevo usó como excusa el acuerdo con Macri para dar el portazo y quitarle el apoyo. Barrionuevo había sido arrimado a Milei por la comediante Fátima Florez, actual pareja de Milei. Se desconoce el futuro de esa relacion sentimental.

La moneda de cambio de Bullrich para fiscalizar, además de las disculpas de Milei por acusarla de “montonera ponebombas”, fue que el libertario desista de eliminar el Banco Central y la educación pública. Para más adelante quedó la discusión sobre la dolarización. “Los detalles los iremos conversando”, dijo el diputado del PRO Pablo Tonelli.

En cambio, sí acordaron bajar el gasto, reducir el déficit a cero en 2024 y eliminar la emisión monetaria para bajar de manera urgente la inflación. Pero no se habló de cargos.

Ser parte o no ser parte del gobierno de Milei, esa es la cuestión

Según pudo saber A24.com, en el PRO hay un debate no saldado: si integrar o no un gobierno de Milei. Macri quiere involucrarse, pero Bullrich lo duda porque Juntos por el Cambio terminaría de romperse y porque en el caso de un fracaso del libertario, de personalidad impredecible, el estallido expulsaría a unos y otros de la política y el país quedaría sin alternativa al kirchnerismo.

Un acuerdo de cogobierno con Milei aún no está en la mesa de discusión. Si sólo se lo mencionara, la UCR, la Coalición Cívica y el sector de Horacio Rodríguez Larreta abandonarían el frente Juntos por el Cambio en el acto.

En la casa de Macri, Milei le dijo al líder del PRO: “Puedo poner a disposición tres ministerios en mi gobierno para los que ustedes designen”. Macri lo frenó en seco y le dijo: “No, un momento. Primero hay que ponernos de acuerdo en puntos fundamentales, ganar el balotaje, y si eso ocurre seguimos hablando. No es el momento ahora”.

Los senadores y gobernadores, unidos; diputados se dividiría

El tiroteo entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica por el acuerdo de Macri y Bullrich con Milei fue un espectáculo dantesco. Por ahora, no se rompió la coalición Juntos: sus senadores y sus gobernadores dieron una señal de unidad y dieron libertad de acción a los votantes entre Massa y Milei. Pero 30 diputados del PRO firmarían una proclama en favor de Milei y eso podría hacer estallar el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio: uno de los primeros en pronunciarse fue Cristian Ritondo, que además tiene el valor simbólico de haber sido el primer diputado por la provincia de Buenos Aires; es el que suele presidir la Cámara.

En la UCR, en tanto, el presidente del comité nacional, Gerardo Morales, y el senador Martín Lousteau, quieren echar del partido a Luis Petri, ex candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, por impulsar el apoyo a Milei sin consultar orgánicamente. «¿En serio me quieren expulsar del radicalismo por reclamar un Cambio en el país y enfrentar el kirchnerismo?», se preguntó Petri en su cuenta de la red X y arrobó a Morales y Lousteau.

En el macrismo consideran una obviedad el apoyo al libertario. “Tenemos que acordar con Milei. No sólo para ganarle a Massa, sino aprovechar el diálogo para moderarlo y correrlo más al centro para que pueda ganar el balotaje y evitar que Massa gane. Milei es una oportunidad si logramos morigerarlo”, señaló allegado de Macri.

“No sabemos si llegaremos a un gobierno de coalición, pero tal vez sí una participación de algún funcionario o ministro del PRO para ayudarlo a gobernar. Si eso provocará la ruptura de Juntos, no sabemos”, señaló un macrista puro.

Un allegado a Bullrich señaló que no convendría comprometerse en un primer momento, porque ello provocaría el estallido de la coalición con la UCR y la CC. Incluso, en cualquier caso habría que negociar bien con Milei hasta llevarlo a un estado de necesidad. Tal vez no en una primera etapa del gobierno sino cuando esté más necesitado.

“Nosotros tenemos que hacer lo que consideramos correcto. Si bien queremos la unidad, no nos podemos someter a los caprichos de Gerardo Morales, que tiene acuerdos con Massa”, señalaron en el macrismo.

Milei tuvo rupturas en La Libertad Avanza por el acuerdo con Macri

En el entorno de Milei existe mucha preocupación por las consecuencias del acuerdo con Macri. Además del portazo de Barrionuevo a La Libertad Avanza, se conocieron otros casos de legisladores que con esa excusa comenzaron a amenazar con una ruptura en todas las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires.

Por ejemplo, trascendió que ocho diputados y tres senadores provinciales electos iban a emitir un comunicado de rechazo. Uno de ellos era Fabián Luayza, primer diputado por la Primera Sección Electoral, que había sido funcionario del gobierno de Axel Kicillof en la cartera de Educación. Finalmente, no hubo comunicado, pero en el entorno de Milei buscaban quién era la usina de la amenaza.

En Entre Ríos se fueron tres diputados provinciales libertarios

No se descarta que otros concejales electos de La Libertad Avanza puestos por Massa se vuelvan al massismo. Es el caso de Juan José Cerveto de Tigre, quien desplazó a Martin Urionaguena, el fallido candidato original hasta junio último. Urionaguena fiscalizó para Juntos por el Cambio en contra de Milei y ayer lo convocaron del PRO para fiscalizar para Milei.

“Recién nos convocaron a todos los fiscales de Juntos por el Cambio a fiscalizar el 19 para Milei. Los mandé a la mierda”, dijo Urionaguena a A24.com.

También en Entre Ríos Milei tuvo deserciones por el acuerdo con Macri. Los legisladores provinciales electos Liliana Salinas, Carlos Damasco y Julia Caballero informaron que no estarán en el bloque libertario de esa provincia, donde solo permanecerán Roque Fleitas y Débora Todoni.

Massa, más optimismo por la pelea en Juntos

En el bunker de Massa hay más optimismo y más orden, algo que no ocurre frecuentemente en el peronismo. La estrategia del ministro de Economía, según un allegado a Massa, es “diferenciarse de lo que Milei propone, que es una alianza con nombres específicos. Nombres, además, a los que, hasta ayer, agredía e insultaba de forma muy violenta”.

La reconciliación entre Milei y Bullrich será utilizada como un ejemplo de incoherencia política. En cambio, señalaron que Massa propone “un gobierno de unidad nacional, no para encajar uno u otro nombre”, sino para “hacer las políticas de Estado y llevar a cabo los consensos que Argentina necesita para recuperar su estabilidad”.

Un allegado a Massa señaló que se hará hincapié en que “el camino es el consenso en economía, seguridad, educación necesitamos, donde necesitamos grandes consensos”. Un gobierno de unidad, dicen, “donde estén los mejores con las mejores ideas, con las mejores propuestas”.

No solo convocará a políticos sino a técnicos y sectores de la sociedad, empresarios, trabajadores, productivos. Y grandes acuerdos parlamentarios con acuerdos nacionales donde participen partidos y organizaciones.

Massa golpeó sobre los "acuerdos de cúpula", como mensaje al centro

“Vamos por el voto de la clase media de centro”, señalaron a A24.com en el Ministerio de Economía. Un ejemplo de su estrategia fue ayer la reunion con todos los gobernadores del peronismo donde discutió políticas públicas. Tras el encuentro aprovechó para abrir más la grieta en Juntos por el Cambio y hurgar en el votante de centro.

“La gente no es ganado, elige libremente. No hay que caer en la trampa de acuerdos de cúpulas, sino elegir a los mejores”, dijo Massa luego de prometer más coparticipación, ferrocarriles y seguridad a los gobernadores. “Hay que traer al Gringo”, les dijo a los mandatarios. Hablaba de Schiaretti.

Sin embargo, el gobernador de Córdoba ya declaró que no se inclinará por Massa ni por Milei. Aunque todo puede cambiar. Tambien se supo que el diputado de Juntos Emilio Monzó visitó al compañero de fórmula de Schiaretti, Florencio Randazzo, para ofrecerle un lugar en el posible gobierno de Massa. Randazzo le dijo que no lo integrará, porque conoce al ministro y considera que será igual a los Kirchner. Además, tiene intención de formar un frente peronista no K.