Patricia Bullrich ratificó que acompaña el proyecto de Milei y le respondió a Mauricio Macri

Patricia Bullrich ratificó que sigue acompañando "este proyecto" (el del presidente Javier Milei) y que lo va a hacer hasta el final. Y agregó que confía en que el modelo de La Libertad Avanza va a cambiar a la Argentina. En los últimos meses, la senadora porteña hizo dos jugadas con perfil propio.

Primero cuando pidió públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente su declaración jurada. Días más tarde, provocó una tormenta en el seno del bloque libertario cuando dijo que ella tenía una objeción de conciencia si se imponía la posibilidad de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli. Sobre el jefe de Gabinete dejó una definición también.

Patricia Bullrich: "Confío en que lo va a hacer"

Luego de su respuesta para desmentir que ya trabaje en una candidatura, le preguntaron por el caso de Manuel Adorni y su demorada presentación de la declaración jurada. La senadora dijo: "La estará preparando, es lo que él dijo", y agregó: "Confío en que lo va a hacer". Fue la noche previa a que el jefe de Gabinete tomara la decisión de acogerse a la ley de Inocencia Fiscal, en su primera etapa, el "Régimen Simplificado de Ganancias".