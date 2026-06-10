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Patricia Bullrich ratificó que acompaña el proyecto de Milei y le respondió a Mauricio Macri

La senadora nacional fue candidata presidencial en 2023 por la agrupación política creada por Mauricio Macri. El ex presidente habló sobre Bullrich y la dio como "lanzada" para una candidatura para el año próxima. Bullrich le respondió.

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Patricia Bullrich le respondió a Mauricio Macri. (Foto: Gentileza FB de Patricia Bullrich)

Patricia Bullrich le respondió a Mauricio Macri. (Foto: Gentileza FB de Patricia Bullrich)

"Yo no estoy lanzada". Fue la contundente respuesta de Patricia Bullrich en una entrevista contra un destinatario directo: Mauricio Macri, quien había hablado de ella en un encuentro de la Cámara Argentina de la Construcción. El ex presidente, al ser abordado por los periodistas, dejó esa frase antes de subirse a un automóvil: "Está lanzada".

Leé también En medio de la causa contra Adorni, Patricia Bullrich presentó su declaración jurada
La última declaración pública de Bullrich había sido presentada en diciembre, cuando asumió como senadora por la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: archivo).

La senadora nacional por La Libertad Avanza aseguró a TN que "estoy acompañando un proyecto y lo voy a acompañar hasta el final", para ratificar que no tiene pensado irse de ese partido comandado por Javier Milei o estar preparando una candidatura presidencial para 2027.

Para completar de definir su posición, diferente a lo que aseguró Macri, Patricia Bullrich dijo: "Este proyecto va a cambiar la Argentina".

Bullrich Milei y Macri
Patricia Bullrich desmintió a Macri y ratificó su apoyo a Milei. (Foto: Gentileza Diario LC)

Patricia Bullrich desmintió a Macri y ratificó su apoyo a Milei. (Foto: Gentileza Diario LC)

Patricia Bullrich: "No estoy lanzada"

La senadora nacional negó con esa simple respuesta lo que había dado como una realidad el expresidente Mauricio Macri: el eventual trabajo de Bullrich para su propia candidatura en el año 2027. El año próximo hay elecciones generales y desde varios sectores - incluso dentro del Gobierno - siguen los movimientos de la dirigente que llegó, justamente, desde el PRO.

Patricia Bullrich ratificó que sigue acompañando "este proyecto" (el del presidente Javier Milei) y que lo va a hacer hasta el final. Y agregó que confía en que el modelo de La Libertad Avanza va a cambiar a la Argentina. En los últimos meses, la senadora porteña hizo dos jugadas con perfil propio.

Primero cuando pidió públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente su declaración jurada. Días más tarde, provocó una tormenta en el seno del bloque libertario cuando dijo que ella tenía una objeción de conciencia si se imponía la posibilidad de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli. Sobre el jefe de Gabinete dejó una definición también.

Patricia Bullrich: "Confío en que lo va a hacer"

Luego de su respuesta para desmentir que ya trabaje en una candidatura, le preguntaron por el caso de Manuel Adorni y su demorada presentación de la declaración jurada. La senadora dijo: "La estará preparando, es lo que él dijo", y agregó: "Confío en que lo va a hacer". Fue la noche previa a que el jefe de Gabinete tomara la decisión de acogerse a la ley de Inocencia Fiscal, en su primera etapa, el "Régimen Simplificado de Ganancias".

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