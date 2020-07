El Gobierno lanzó un spot "inspirado" en uno de España

Alberto Fernández, junto a Santiago Cafiero y Wado de Pedro (Foto: Télam).

A veces hay poco tiempo para idear campañas y se toman conceptos que vienen de afuera. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero difundió durante la tarde del domingo un spot de concientización sobre el riesgo de no cumplir con la recomendaciones para la prevención del coronavirus que es llamativamente similar a uno elaboró, y difundió esta semana, el gobierno de las Islas Canarias.

En las últimas horas el jefe de Gabinete compartió un video en donde se pueden ver imágenes de una terapia intensiva mientras se escuchan diferentes voces que en varios escenarios plantean que van a violar la cuarentena. El resultado final es una persona a la cual uno de los médicos de la terapia intensiva le está poniendo un respirador.

El video finaliza con la leyenda “Seamos responsables, seguí cuidándote”. Pero tiene muchas similitudes con el spot que lanzó esta semana el gobierno de Islas Canarias. La premisa del spot es básica: una reunión familiar para celebrar un cumpleaños que acaba en el hospital.

Las imágenes muestras diferentes situaciones, en el marco de esa celebración en la que los invitados no respetan diferentes prácticas que se recomendaron hasta el hartazgo: no tener contacto físico con otras personas, mantener la distancia, no compartir vasos y tener todo tiempo puesto el barbijo.

Al final del clip, llega la parte en la que el cumpleañero abre sus regalos. El último de ellos, con una presentación un poco diferente al resto, esta dentro de una caja con un moño. Cuando la abre encuentra un respirador manual y el plano empieza a cambiar. En vez de estar situados el living de una casa, se pasa a una sala de terapia intensiva en donde, de fondo, se puede escuchar como el monitor cardíaco empieza a dejar marcar el pulso. El cumpleañero finalmente muerte.