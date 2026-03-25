En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Diputados
Glaciares
CONGRESO

Diputados inició las audiencias por la Ley de Glaciares con solo 400 expositores sobre más de 100 mil inscriptos

La Cámara baja realizará dos jornadas con esquema mixto y exposiciones de cinco minutos. La mayoría de los inscriptos deberá enviar su postura por escrito o video, mientras la Justicia analiza una cautelar presentada por organizaciones ambientalistas.

Diputados inició las audiencias por la Ley de Glaciares con solo 400 expositores sobre más de 100 mil inscriptos
Leé también El cronograma del Gobierno en el Senado: una semana clave para aprobar el Régimen Penal Juvenil, la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares
el cronograma del gobierno en el senado: una semana clave para aprobar el regimen penal juvenil, la reforma laboral y la ley de glaciares

El oficialismo de La Libertad Avanza dispuso un esquema mixto, con exposiciones presenciales y virtuales. De acuerdo con la organización, 200 oradores participan este miércoles de 10 a 19 de manera presencial, mientras que otros 200 lo harán el jueves de forma remota. El resto deberá enviar su postura mediante escritos o videos.

Mayoraz ley de glaciares

Aunque la Justicia rechazó una cautelar presentada por particulares para suspender las audiencias, todavía permanece sin resolución otro planteo impulsado por organizaciones ambientalistas, encabezadas por Greenpeace.

Además de la limitación de oradores, los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, dispusieron que cada bloque podrá asistir con solo dos asesores, según detalló la agencia Noticias Argentinas.

Cómo es el esquema de audiencia pública

El mecanismo definido implica que únicamente unos 400 participantes podrán intervenir oralmente, ya sea en forma presencial o virtual. La mayoría de los inscriptos deberá remitir sus opiniones por escrito o a través de videos breves.

Cada expositor tendrá un máximo de cinco minutos para su intervención. Peluc y Mayoraz deberán controlar estrictamente los tiempos para cumplir con el cronograma previsto y permitir la participación de representantes de distintas jurisdicciones.

Pese a los pedidos de la oposición para ampliar la duración de las audiencias, el oficialismo mantuvo las fechas del 25 y 26 de marzo, establecidas en el plenario de comisiones. De este modo, las exposiciones presenciales quedarán limitadas a cerca de un centenar y otras cien se realizarán por Zoom. El resto deberá optar por la presentación escrita o audiovisual. La restricción fue cuestionada por bloques del peronismo, la izquierda y Provincias Unidas.

Intervención judicial

Un grupo de particulares presentó una demanda que recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5, a cargo del juez Enrique Regeuira. El magistrado rechazó la medida cautelar solicitada por el abogado Jonatan Baldiviezo, junto a la Observatorio del Derecho a la Ciudad y la ingeniera María Eva Koutsovitis.

En su resolución, el juez consideró que no se acreditó la verosimilitud del derecho invocado para suspender un acto parlamentario y remarcó la presunción de validez de las decisiones de las autoridades constituidas.

Reclamo de ambientalistas

Por otro lado, organizaciones ambientales presentaron una nueva cautelar que quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo N°7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, quien aún no resolvió.

El planteo fue impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climática y Greenpeace. Las entidades solicitaron que el Congreso garantice la participación oral de todos los inscriptos en la audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Diputados Glaciares
Notas relacionadas
En una semana caliente, el Gobierno busca la aprobación del acuerdo Mercosur-UE y la Ley de Glaciares
El Gobierno logró la media sanción de la modificación de la ley de Glaciares
Escándalo en el Congreso: un diputado del PRO compró un rifle por internet y se lo enviaron a su oficina

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar