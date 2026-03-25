Rodeado por casi todo el Gabinete y con Caputo cerca: la trastienda de la tensa conferencia de Adorni

También participaron, como apoyo político, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal; el secretario de Prensa y Comunicación, Javier Lanari; y varios voceros de los ministros.

Lo que más llamó la atención fue la asistencia, por primera vez en un evento de este tipo, del influyente asesor presidencial Santiago Caputo, de cuyo círculo salieron a desmentir un supuesto enfrentamiento interno con el ala política del Gobierno que representa Adorni.

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Solo faltaron a la conferencia los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Capital Humano, Sandra Pettovello, Javier y Karina Milei.

Pero la hermana del presidente y jefa política del gobierno, por segunda vez en dos semanas, le dejó un mensaje de apoyo, dos horas después de terminada la conferencia, en redes sociales.

"Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad Manuel Adorni", posteó la secretaria General de la presidencia este miércoles a la tarde en la red X con una foto junto a Adorni.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/2036861638192648644?s=20&partner=&hide_thread=false Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad @madorni pic.twitter.com/JO2XTpm2d1 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 25, 2026

Adorni, por su parte, aprovechó la oportunidad para señalar que esta fue "la primera conferencia de prensa de gestión para abrir el año" y ratificó así que seguirá siendo el jefe de Gabinete y también vocero central del Gobierno.

La estrategia de defensa de Adorni

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Adorni evitó dar explicaciones y calificó como "toda falsa" la información que se filtró en los medios sobre una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz y otras en distintos puntos de ABA. Al respecto, dijo que está a "disposición de la justicia" y que por ese motivo no puede "dar detalles para no entorpecer la causa".

Adorni está imputado en una causa a cargo del juzgado federal que conduce Ariel Lijo por posible enriquecimiento ilícito, dádivas, defraudación al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ante esto, por decisión de la mesa política del Gobierno, se acordó que el jefe de ministros saliera a contrarrestar las acusaciones en una conferencia de prensa.

Aunque en la Casa Rosada intentaron mostrar que el "objetivo de la conferencia fue informar el envío de un paquete de leyes esta semana al Congreso", el encuentro quedó marcado por las preguntas de los periodistas, todas centradas en el escándalo que envuelve al funcionario.

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Con más de 20 periodistas acreditados en la Casa Rosada y anotados para preguntar, entre ellos A24.com, solo cinco accedieron a esa posibilidad.

Sin dudas, la de este miércoles fue el encuentro con la prensa más tenso que se recuerde en muchos años, ya que el objetivo de todas las preguntas era el propio jefe de Gabinete y la investigación judicial sobre posibles delitos sobre los que, según dijo, va a responder a medida que la justicia se lo pida.

Al respecto, Adorni solo confirmó que fue él quien pagó las dos facturas del viaje en avión privado a Punta del Este, pero no dio detalles de como realizó ese pago. "Es una operación económica privada que solo voy a responder si la Justicia me lo pide y eso todavía no ocurrió".