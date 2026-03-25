Mica Tinelli rompió el silencio sobre su ex y dejó una bomba al hablar de maternidad: "Estoy..."

E inmediatamente detalló: "Creo que me casaría si estuviese muy bien con alguien y su fuese un proyecto que tuviese en común con esa persona". Aunque acto seguido, sumó entre paréntesis "igualmente creo que nunca lo pensé mucho al tema de casarme pero no lo descarto para nada".

IG Mica Tinelli - cuándo te casás

Y como si no hubiese ahondado lo suficiente sobre su intimidad, a la hermana mayor de Cande Tinelli le consultaron si tiene ganas de ser madre, a lo que la joven de 36 años confió rotunda: "Sí, me gustaría".

Estas confesiones de la más grande de las hijas de Marcelo Tinelli no pasaron desapercibidas en la comunidad virtual, sobre todo teniendo presente que pocos meses atrás la familia atravesó un escándalo de dimensiones inusitadas tras un polémico posteo de Juana, su otra hermana, que puso en ojo de la tormenta a todo el clan familiar.

IG Mica Tinelli - ser mamá

A qué se dedica Mica Tinelli

Lejos de quedarse únicamente con el peso de su apellido, Mica Tinelli construyó su propio camino en el mundo de la moda y los negocios, consolidando un perfil emprendedor que con el paso del tiempo fue ganando cada vez más protagonismo.

La hija de Marcelo Tinelli se desempeña principalmente como empresaria y diseñadora. Su proyecto más fuerte está vinculado a su marca de indumentaria, donde canaliza su impronta personal, combinando tendencias con un estilo urbano que la identifica. Desde sus inicios, apostó a desarrollar una propuesta auténtica, enfocada en el diseño y en la identidad de marca.

Además de su rol en la industria textil, Mica también se posicionó como influencer en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con la moda, el lifestyle y su día a día. Allí mantiene un vínculo cercano con sus seguidores, quienes siguen de cerca tanto sus proyectos laborales como aspectos de su vida personal.

En distintas oportunidades, ella misma se refirió a su trabajo y al esfuerzo que implica sostener su emprendimiento. “Trabajo desde muy chica y me gusta lo que hago”, expresó, dejando en claro su compromiso con su carrera y su independencia profesional.

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Su perfil combina creatividad y gestión, dos aspectos clave para el crecimiento de su marca. No solo participa en el diseño de las prendas, sino que también se involucra en decisiones estratégicas del negocio, lo que le permitió consolidarse dentro de un rubro altamente competitivo.

En paralelo, Mica Tinelli también ha sido parte de distintos proyectos vinculados al mundo del entretenimiento, aunque siempre manteniendo como eje principal su faceta empresarial. Esa decisión marcó una diferencia en su recorrido, priorizando el desarrollo de su marca por sobre otras oportunidades mediáticas.

Con el paso del tiempo, logró instalar su nombre más allá del entorno familiar, construyendo una identidad propia dentro de la industria de la moda. Su constancia y dedicación fueron claves para posicionarse como una referente en su ámbito, apostando a un crecimiento sostenido y fiel a su estilo.