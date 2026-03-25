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¿Colapinto vuelve a Argentina? El show en Buenos Aires que ilusiona a los fanáticos

El piloto argentino podría protagonizar una exhibición en Buenos Aires antes del GP de Miami. Aunque falta la confirmación oficial, ya se conocen detalles del recorrido y la organización.

¿Colapinto vuelve a Argentina? El show en Buenos Aires que ilusiona a los fanáticos

El fenómeno Franco Colapinto podría tener su capítulo más cercano con el público argentino. Luego de su salto a la Fórmula 1, el piloto tendría su primera gran exhibición en Buenos Aires, en un evento que todavía aguarda confirmación oficial por parte de Alpine, pero que ya empieza a tomar forma.

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Según pudo saberse, la fecha elegida sería el domingo 26 de abril, en la antesala del Gran Premio de Miami, momento en el que la categoría retomará su calendario tras el Gran Premio de Japón y un parate de varias semanas por cancelaciones.

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Dónde sería la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

El escenario elegido es Palermo, más precisamente en la zona del Monumento a los Españoles. El recorrido abarcaría un trazado urbano delimitado por las avenidas del Libertador y Sarmiento.

La recta principal sobre Libertador tendría unos 750 metros, mientras que el tramo sobre Sarmiento alcanzaría los 400 metros. Además, el circuito bordearía el Parque El Rosedal, lo que permitiría montar una estructura pensada para el público.

¿El evento será gratuito y cómo se podrá ver?

Uno de los puntos clave de la organización será el acceso. Según lo previsto, habrá un sector interno con tribunas y FanZone para unas 20 mil personas, cuyos tickets se pondrían a la venta.

En paralelo, la parte externa del circuito sería libre y gratuita, lo que podría generar una convocatoria masiva. Por ese motivo, la seguridad aparece como un aspecto central que deberá coordinar el Gobierno de la Ciudad.

Qué auto manejaría Colapinto en la exhibición

Aunque el evento girará en torno al presente del piloto en Fórmula 1, no utilizará el monoplaza actual de la temporada. En cambio, giraría con un auto de años anteriores, que será adaptado y decorado con la imagen vigente del equipo Alpine.

El interés por ver a Colapinto de cerca no es casual. Desde que emigró a Europa a los 14 años, el argentino mantiene un vínculo cercano con el país, al que regresa habitualmente. Sin embargo, nunca hubo un evento público masivo que permitiera a los fanáticos verlo en acción en suelo argentino.

El antecedente más cercano fue en agosto de 2024, cuando participó de un roadshow en Buenos Aires, aún antes de saber que llegaría a la Fórmula 1. En aquella ocasión, condujo un Ford Shelby Cobra en un recorrido que unió Costa Salguero con el Planetario.

Ahora, el contexto es otro. Convertido en piloto de Fórmula 1, la expectativa es mucho mayor, y el posible evento en Palermo podría transformarse en una verdadera fiesta del automovilismo, con miles de personas siguiendo de cerca cada aceleración.

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