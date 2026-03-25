Manuel Adorni se defendió de las acusaciones en una conferencia en la Rosada: "No tengo nada que esconder"

"Quiero ser directo con lo que se está hablando, trabajé mas de 25 años en el sector privado y hace dos años me convocó el Presidente. Mi patrimonio lo construí, antes de entrar al gobierno, no tengo nada que esconder y estamos poniendo a disposición de la Justicia y los organismos toda la documentación que necesiten", dijo Adorni, leyendo en el inicio de su exposición.

Por último, evitó dar precisiones sobre los hechos investigados al argumentar que existe una causa judicial en curso y que responder podría entorpecerla.

“Parece que nos olvidamos que vivimos en un país en el que un secretario de Obras Públicas revoleaba bolsos con plata y armas", concluyó.

Frente a la pregunta de periodistas, Adorni sostuvo: "Vivo en Caballito, tengo para contarte que el resto de las propiedades lo deben cotejar con mi declaración jurada, es falso. Pero todo lo que tiene que estar declarado, está declarado".

Y repitió: "Han dicho cualquier barbaridad en los últimos diez días".

"Se dedicaron a limar a cada uno de los ministros desde el prime día. Hay algunos ministros que según los medios llevan más de 20 renuncias. Conmigo hicieron lo mismo y acá estamos. Este fin de semana me inventaron un mansión en Martínez de un millón de dólares, que me visitó un ex agente de la SIDE el domingo a la noche y que tengo información secreta con la que extorsiono al Presidente y a la secretaria general e la Presidencia, e incluso que había gastado 250 mil dólares con mi tarjeta de crédito", sostuvo Adorni.

Asimismo, el jefe de Gabinete anunció el envío de reformas al Congreso para recuperar la iniciativa y dejar atrás las controversias que lo tuvieron en el centro del debate en las últimas semanas. Entre ellas la creación del fondo de compra de armamento para las Fuerzas Armadas con el 10% de la venta de activos del Estado.

Adorni retomó reuniones con ministros

Antes de su conferencia de prensa, Adorni mantuvo reuniones con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello; su par de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el responsable del área de Desregulación, Federico Sturzenegger, en el marco de un esquema que retoma la modalidad de encuentros mano a mano que el dirigente libertario había impulsado desde su llegada al cargo.

“Gran equipo, contra todo. Fin”, agregó Adorni en el posteo que subió a sus redes sociales.