Apareció el chat hot de Emilia Mernes con un impensado futbolista: "Momento de relajación..."

En medio de la polémica por su pelea con Tini Stoessel, se viralizó un chat hot de Emilia Mernes con un futbolista, que no es ni Rodrigo De Paul ni Leandro Paredes, y que vuelve a ponerla en el centro del escándalo.
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Un chat hot de Emilia Mernes con un futbolista se viralizó en medio de la polémica con Tini Stoessel.
En medio de la polémica por su pelea con Tini Stoessel, se viralizó un chat hot de Emilia Mernes con un futbolista, que no es ni Rodrigo De Paul ni Leandro Paredes, y que vuelve a ponerla en el centro del escándalo.
En la conversación, el jugador le escribió: "Pasame algunas fotos, linda, de ahora en el baño", luego de que la cantante le contara que acababa de bañarse. Ella se negó y él retrucó: "No sabés lo que te perdés conmigo". La respuesta de Emilia fue tajante: "No me pierdo nada, querido, no te confundas".
El intercambio continuó con más insistencia por parte del deportista. "Sos hermosa", le dijo, a lo que Emilia contestó: "Gracias, vos también, pero primero da conocernos".
Sin embargo, él volvió a presionar: "Dale, mandame algunas fotos para mí, gorda". La cantante se mantuvo firme: "No, te dije que no seas cargoso". El futbolista insistió una vez más: "En este momento de relajación no me vendría mal algunas fotos tuyas, jaja".
Durante días se especuló con Leandro Paredes, pero su mujer Camila Galante salió a desmentirlo y defendió a Emilia, aclarando que nunca existió tal vínculo ni actitudes provocativas en la fiesta de los campeones del mundo.
El futbolista en cuestión es Andrés Cubas, exjugador de Boca Juniors que integró las juveniles de la Selección Argentina antes de optar por representar a Paraguay. El detalle es que el supuesto coqueteo data de 2017, cuando ambos no tenían compromisos.
El enfrentamiento que involucra a Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra sigue creciendo y suma capítulos que impactan tanto en la industria musical como en la opinión pública. En este clima cargado de rumores y especulaciones, la artista entrerriana atraviesa días de tensión, marcada por versiones de distanciamiento y la reacción de sus seguidores.
El origen de la polémica se remonta a la decisión de Tini de dejar de seguir a Emilia en sus redes oficiales. Ese gesto, aparentemente simple, generó un efecto inmediato: los fans comenzaron a hablar de una posible interna. Con el paso de las horas, otras colegas del mismo círculo, entre ellas María Becerra, replicaron la acción, lo que reforzó la idea de un quiebre en la relación. La ausencia de declaraciones públicas de las protagonistas solo alimentó las conjeturas.
Yanina Latorre fue quien aportó una primera explicación sobre el trasfondo del conflicto. Según relató, la tensión habría surgido porque Emilia “se quedó” con parte del equipo de trabajo de Stoessel. De acuerdo con su versión, no sería la primera vez que ocurre algo similar, ya que con María Becerra se habría dado una situación parecida, lo que habría deteriorado los vínculos con el tiempo.
Las consecuencias no tardaron en reflejarse en las plataformas digitales. En apenas cinco días, Emilia perdió más de 200 mil seguidores en Instagram, pasando de superar los 10 millones a quedar por debajo de los 9 millones. El dato fue compartido por Fede Flowers en X (ex Twitter), mostrando la magnitud que alcanzó la polémica en el mundo virtual. Para una figura de su nivel, la caída encendió alarmas y dejó en evidencia el impacto del conflicto.