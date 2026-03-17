Mahiques se reunió con la Corte Suprema y prometió avanzar con más de 300 vacantes judiciales

La jura de Viola en el Consejo de la Magistratura

Además, los ministros de la Corte le tomaron juramento a Santiago Viola como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura. Viola integrará el Consejo en representación del Poder Ejecutivo por ser el secretario de Justicia, después de reemplazar a Sebastián Amerio.

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En el acto de jura, estuvieron el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques; el administrador General del Poder Judicial, Alexis Varady; el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller; y los consejeros y consejeras de la Magistratura Diego Barroetaveña, Hugo Galderisi, Álvaro González, César Grau, Luis Juez, Alberto Lugones, Alberto Maques, María Alejandra Provítola, Gonzalo Roca y María Fernánda Vázquez.

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Asimismo, asistieron representantes del Senado y el Congreso de la Nación y de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires; el fiscal General Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires; autoridades de la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional y funcionarios de la Corte Suprema.