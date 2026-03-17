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Mahiques se reunió con la Corte Suprema y prometió avanzar con más de 300 vacantes judiciales

En la misma jornada, la Corte le tomó juramento a Santiago Viola como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo.

Mahiques se reunió con la Corte Suprema y prometió avanzar con más de 300 vacantes judiciales

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se reunió por primera vez al frente de esa cartera con el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, y el ministro Ricardo Lorenzetti.

Leé también Juan Bautista Mahiques propuso a Matías Álvarez para encabezar la UIF
Mahiques designó a Matías Gabriel Alvarez al frente de la UIF. 

Durante la reunión, que tuvo lugar este mediodía, los integrantes de la Corte recibieron al ministro Mahiques, quien se comprometió en "avanzar en la cobertura de vacantes judiciales" que son más de 300.

Según indicó la cartera de Justicia en un comunicado, en el encuentro se "abordó la necesidad de fortalecer los mecanismos de integración transitoria de los tribunales a través del sistema de conjueces previsto en el régimen de subrogancias".

Mahiques asumió como ministro el pasado 5 de marzo en reemplazo del ministro saliente Mariano Cúneo Libarona.

La jura de Viola en el Consejo de la Magistratura

Además, los ministros de la Corte le tomaron juramento a Santiago Viola como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura. Viola integrará el Consejo en representación del Poder Ejecutivo por ser el secretario de Justicia, después de reemplazar a Sebastián Amerio.

Jura Viola Corte Suprema

En el acto de jura, estuvieron el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques; el administrador General del Poder Judicial, Alexis Varady; el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller; y los consejeros y consejeras de la Magistratura Diego Barroetaveña, Hugo Galderisi, Álvaro González, César Grau, Luis Juez, Alberto Lugones, Alberto Maques, María Alejandra Provítola, Gonzalo Roca y María Fernánda Vázquez.

Jura Corte Suprema Viola

Asimismo, asistieron representantes del Senado y el Congreso de la Nación y de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires; el fiscal General Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires; autoridades de la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional y funcionarios de la Corte Suprema.

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