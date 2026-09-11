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El Gobierno oficializó un nuevo esquema de política exterior con foco en las Islas Malvinas

La medida fue publicada en el Decreto 983/2026. Cancillería tendrá un rol central y habrá un foco especial en las acciones que puedan incidir en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

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El Gobierno oficializó un nuevo esquema de política exterior con foco en las Islas Malvinas. (Foto: archivo)

El Gobierno oficializó un nuevo esquema de política exterior con foco en las Islas Malvinas. (Foto: archivo)

El Gobierno de Javier Milei oficializó la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, una nueva herramienta que quedará bajo la órbita de la Cancillería y buscará centralizar la coordinación de las actividades internacionales de los organismos del Estado, con especial atención sobre aquellas que puedan tener impacto en el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

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La medida quedó establecida mediante el Decreto 983/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial y firmado por Milei junto con integrantes del Gabinete. La norma establece que el mecanismo funcionará dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El objetivo será implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento respecto de las actividades internacionales desarrolladas por organismos de la Administración Pública Nacional que puedan incidir en la política exterior o en los intereses internacionales del país.

Dentro de ese universo, el decreto menciona específicamente las acciones relacionadas con “recuperar el ejercicio pleno de la soberanía” sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

La decisión había sido anticipada el jueves por el Gobierno, que presentó el sistema como parte de su estrategia para fortalecer la coordinación estatal en torno al reclamo argentino sobre el Atlántico Sur.

Qué cambia con el nuevo sistema que estará bajo el control de Cancillería

Uno de los puntos centrales del decreto establece que los organismos nacionales alcanzados deberán informar a Cancillería sobre determinadas reuniones, comunicaciones, gestiones, negociaciones y actividades internacionales que involucren a autoridades de otros países, organismos internacionales o sujetos de derecho internacional.

La obligación alcanzará, entre otros casos, a aquellas acciones que puedan fijar una posición oficial argentina, incidir sobre negociaciones diplomáticas, involucrar acuerdos o memorandos, generar consecuencias diplomáticas o políticas o afectar los lineamientos de política exterior establecidos por el Poder Ejecutivo.

El decreto incorpora además una cláusula específica para Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur: deberán ser informadas las actividades que puedan incidir directa o indirectamente sobre la soberanía argentina en esos territorios y espacios marítimos.

De esta manera, el Ejecutivo busca evitar que diferentes áreas del Estado desarrollen iniciativas internacionales que puedan entrar en contradicción con la estrategia definida por la Cancillería.

La propia norma fundamenta la creación del sistema en la necesidad de contar con una “acción estatal coordinada y coherente” y evitar gestiones, manifestaciones o posiciones que puedan afectar la postura argentina respecto de Malvinas.

Cancillería podrá hacer advertencias a otros organismos

Otro de los puntos relevantes es el rol que adquiere el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando Cancillería considere que una actividad puede afectar los lineamientos de política exterior, una negociación diplomática, los intereses internacionales del país o las acciones vinculadas con la soberanía sobre Malvinas, podrá formular advertencias y realizar recomendaciones u orientaciones.

Si la importancia del asunto lo justifica, esas observaciones podrán ser elevadas a la máxima autoridad del organismo involucrado. Sin embargo, el decreto aclara que esa intervención no implica una autorización o aprobación de Cancillería ni modifica las competencias de cada área del Estado.

Además, cada organismo alcanzado por la medida tendrá que nombrar una persona que funcionará como “enlace” con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su función será canalizar la información y coordinar la intervención de la Cancillería cuando corresponda.

El foco del Gobierno sobre Malvinas: reclamo de la soberanía argentina

Islas Malvinas. (Foto: archivo)

Islas Malvinas. (Foto: archivo)

La creación del nuevo mecanismo se produce en momentos en que el Gobierno busca reforzar su estrategia diplomática sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.

El decreto recupera expresamente la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que ratifica la soberanía argentina sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, y establece que la recuperación del ejercicio pleno de esa soberanía constituye un objetivo permanente e irrenunciable.

La norma también deja una excepción: quedan afuera del nuevo sistema las gestiones ante organismos financieros internacionales y bancos multilaterales de desarrollo cuando se limiten exclusivamente a cuestiones financieras, crediticias, presupuestarias, técnicas o de ejecución de programas.

El Sistema de Articulación de la Política Exterior entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, mientras que Cancillería quedó facultada para dictar las normas complementarias necesarias para ponerlo en funcionamiento.

En pocas palabras

  • Creación del Sistema: El Gobierno oficializó el Sistema de Articulación de la Política Exterior bajo la órbita de Cancillería.
  • Foco en Malvinas: La nueva herramienta coordinará actividades internacionales con especial atención al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
  • Control y Coordinación: Se busca centralizar la política exterior para evitar contradicciones y fortalecer la estrategia nacional en el Atlántico Sur.
Resumen generado por Thinkindot AI
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