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Javier Milei viajará a Estados Unidos tras suspender su visita al Reino Unido

El Presidente será el principal orador de un encuentro que reunirá a empresarios, inversores y representantes de instituciones estadounidenses y latinoamericanas.

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Javier Milei viajará a Estados Unidos tras suspender su visita al Reino Unido. (Foto: Reuters)

Javier Milei viajará a Estados Unidos tras suspender su visita al Reino Unido. (Foto: Reuters)

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos para participar el próximo 23 de septiembre como principal orador de un foro sobre seguridad estratégica, libertad económica y valores democráticos, según informó el Instituto Republicano Internacional (IRI). El Presidente será el principal orador del encuentro.

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El evento se realizará en Nueva York y estará organizado por la Fundación Federalismo y Libertad (FyL) y el IRI, con el banco Citi como anfitrión. La reunión contará con la presencia de empresarios, inversores y representantes de centros de estudios e instituciones de Estados Unidos y América Latina.

El viaje se confirmó luego de que el Gobierno argentino cancelara la visita prevista al Reino Unido en octubre, en un contexto marcado por las tensiones diplomáticas alrededor de la disputa de soberanía por las Islas Malvinas.

El evento, denominado “Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica”, tendrá como eje central la relación entre Argentina y Estados Unidos.

Milei convirti&oacute; a Estados Unidos en uno de los principales destinos. (Foto: archivo)

Milei convirtió a Estados Unidos en uno de los principales destinos. (Foto: archivo)

Según informó el IRI, Milei expondrá sobre la importancia de la cooperación bilateral para “fortalecer el papel de las Américas en las cadenas de suministro globales, los recursos críticos y la seguridad estratégica”. La participación del mandatario fue anunciada por la Fundación Federalismo y Libertad, con sede en Tucumán. El encuentro será de acceso exclusivo por invitación.

El viaje ocurre en medio de la disputa por Malvinas

La nueva visita de Milei a Estados Unidos se producirá en un escenario de creciente tensión con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, administradas por el país europeo desde 1833 y reclamadas por Argentina.

En las últimas semanas, el Gobierno argentino profundizó su estrategia diplomática sobre el reclamo territorial y avanzó con distintas medidas vinculadas al archipiélago. Entre ellas se encuentran las acciones judiciales contra empresas relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas, además de la reactivación del proyecto para construir una base naval integrada en Tierra del Fuego.

El contexto también quedó marcado por recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien mencionó la posibilidad de revisar la posición de Washington frente a la disputa. Además, el presidente de Estados Unidos volvió a referirse a la disputa por las Islas Malvinas y advirtió que un eventual nuevo conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un “desastre potencial”.

Javier Milei realizar&aacute; su viaje n&uacute;mero 18 a Estados Unidos desde el inicio de su presidencia. (Foto: archivo)

Javier Milei realizará su viaje número 18 a Estados Unidos desde el inicio de su presidencia. (Foto: archivo)

Será el viaje número 18 de Milei a Estados Unidos

Desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023, Milei convirtió a Estados Unidos en uno de los principales destinos de su agenda internacional.

La visita de septiembre será la decimoctava vez que el mandatario argentino viaje al país norteamericano desde el inicio de su gestión. Durante su mandato, el Presidente buscó fortalecer el vínculo con Washington y promover su programa de reformas económicas ante inversores y organismos internacionales.

En pocas palabras

  • Javier Milei viajará a EE.UU. el 23 de septiembre para ser orador principal de un foro sobre seguridad estratégica y economía.
  • El encuentro, organizado por el IRI y la Fundación Federalismo y Libertad, contará con empresarios e inversores.
  • La visita se da en un contexto de tensión con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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