Javier Milei viajará a Estados Unidos tras suspender su visita al Reino Unido

Milei convirtió a Estados Unidos en uno de los principales destinos. (Foto: archivo)

Según informó el IRI, Milei expondrá sobre la importancia de la cooperación bilateral para “fortalecer el papel de las Américas en las cadenas de suministro globales, los recursos críticos y la seguridad estratégica”. La participación del mandatario fue anunciada por la Fundación Federalismo y Libertad, con sede en Tucumán. El encuentro será de acceso exclusivo por invitación.

El viaje ocurre en medio de la disputa por Malvinas

La nueva visita de Milei a Estados Unidos se producirá en un escenario de creciente tensión con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, administradas por el país europeo desde 1833 y reclamadas por Argentina.

En las últimas semanas, el Gobierno argentino profundizó su estrategia diplomática sobre el reclamo territorial y avanzó con distintas medidas vinculadas al archipiélago. Entre ellas se encuentran las acciones judiciales contra empresas relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas, además de la reactivación del proyecto para construir una base naval integrada en Tierra del Fuego.

El contexto también quedó marcado por recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien mencionó la posibilidad de revisar la posición de Washington frente a la disputa. Además, el presidente de Estados Unidos volvió a referirse a la disputa por las Islas Malvinas y advirtió que un eventual nuevo conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un “desastre potencial”.

Javier Milei realizará su viaje número 18 a Estados Unidos desde el inicio de su presidencia. (Foto: archivo)

Será el viaje número 18 de Milei a Estados Unidos

Desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023, Milei convirtió a Estados Unidos en uno de los principales destinos de su agenda internacional.

La visita de septiembre será la decimoctava vez que el mandatario argentino viaje al país norteamericano desde el inicio de su gestión. Durante su mandato, el Presidente buscó fortalecer el vínculo con Washington y promover su programa de reformas económicas ante inversores y organismos internacionales.