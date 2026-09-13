La agenda de Javier Milei para la semana: reuniones, Mesa Política y un viaje clave a Bahía Blanca

En paralelo, habrá distintas actividades de funcionarios del Gobierno. Entre el lunes y el martes, el ministro de Salud, Mario Lugones, mantendrá reuniones con los 24 ministros de Salud del país en el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA).

También el lunes, a las 9.15, el canciller Pablo Quirno participará de la apertura del acto por el Día de la Exportación, que se realizará en el Palacio Libertad.

El ministro de Economía, Luis Caputo, participará de la misma actividad a las 10.40, mientras que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, hará lo propio a las 12.25.

Martes: conferencia de prensa y Mesa Política

El martes 15 de septiembre tendrá como una de sus primeras actividades la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, prevista para las 11.

Dos horas más tarde, a las 13, se realizará una nueva reunión de la Mesa Política del Gobierno.

La jornada también tendrá actividad parlamentaria. A las 15.30, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores analizará el proyecto de Reforma Electoral en una reunión de carácter informativo.

Milei viajará a Bahía Blanca

Uno de los principales puntos de la agenda presidencial de la semana será el viaje previsto para el viernes 18 de septiembre.

Ese día, Milei se trasladará a Bahía Blanca para visitar el proyecto de Mega, incluido dentro del RIGI.

La actividad se producirá en medio de la agenda de gestión que el Gobierno desarrolla alrededor de las inversiones y los proyectos alcanzados por el régimen impulsado por la administración libertaria.

La actividad de los ministros

Además de las actividades presidenciales, distintos funcionarios tendrán compromisos durante la semana.

El ministro de Salud, Mario Lugones, participará durante lunes y martes del encuentro del COFESA junto a los titulares de las carteras sanitarias de las 24 jurisdicciones.

En tanto, el canciller Pablo Quirno, Luis Caputo y Federico Sturzenegger tendrán el lunes actividades vinculadas al Día de la Exportación en el Palacio Libertad.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, viajará el viernes a la provincia de San Juan para participar del Consejo de Seguridad Nacional.

De esta manera, la agenda del Gobierno tendrá durante los próximos días un fuerte componente político, con reuniones de Milei con legisladores y de la Mesa Política, además de distintas actividades de gestión y una nueva recorrida del Presidente por el interior del país.