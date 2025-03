Manes denunció en la Justicia a Caputo, dijo que tiene "angustia y temor" y pidió protección para su familia

"Santiago Luis Caputo no es un asesor de menor cuantía de la Presidencia de la Nación. Muy lejos de ello, se trata no sólo del principal Asesor del Presidente Milei, sino que tiene injerencia en cantidad de actividades y organismos del Estado", detalló al expresar por qué siente temor. "Actualmente, las frases: “No sabes quién soy. O vos vas a conocerme” me generan angustia, preocupación, temor y desazón", detalló.

Por otro lado planteó que la situación debe ser catalogada como "amenazas coactivas", "toda vez que es dable concluir que se llevaron a cabo para intimidar a un Diputado Nacional (lo que constituye, además, una inconstitucional intromisión en el desempeño de un legislador en los términos previstos por el art. 68 de la Constitución argentina) con el fin de que ese Diputado deje de hacer algo"

El relato de los hechos

Manes escribió que todo el incidente se dio luego de los cruces que tuvo con el presidente Javier Milei durante la Asamblea Legislativa. Manes le mostró la Constitución y Milei le respondió. "Fue en esos instantes cuando comencé a escuchar gritos que provenían de un palco superior ubicado detrás de mi persona. Cuando me di vuelta y alcé la vista observe a varias personas en uno de dichos palcos, entre las cuales identifiqué al Señor Santiago Caputo"; narró.

"Todos desaforados, me gritaban e, incluso, éste último hizo un gesto que en el contexto me intimidó, al acercar y retirar sus dedos índice y mayor a los ojos. También a ellos (y al Señor Caputo que estaba en el medio) les exhibí el texto de la Constitución argentina", relata Manes en la denuncia.

"Recuerdo que, entre otras palabras, me dijo literalmente desde el balcón: “¿No me escuchas? ¡Ya me vas a escuchar! ¡Ahora me vas a escuchar!”. Según me refirió inmediatamente el Diputado Juliano -a mi lado- y que escuchó mejor, el Señor Santiago Caputo me dijo “te voy a hacer mierda”", prosiguió.

Luego se dio el encuentro en el pasillo de la Cámara de Diputados que quedó registrado por teléfonos ceuluares de los presentes. "Después acercar su boca a mi oído y decirme en tono amenazante: “Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio”, a lo que yo respondí, “Yo estoy limpio”, a lo que él me espetó: “Vos no me conoces a mí”, y yo respondí “Yo te conozco” a lo que él insistió para finalizar “Ya me vas a conocer a mí”, planteó.

Y además ratificó la denuncia de que fue golpeado: "Sentí por detrás dos golpes en la zona renal de mi cuerpo que me propinó alguno de los acompañantes de Caputo, a quien no pude ver o identificar. Diría de los comúnmente llamados “cortitos”".

¿Qué le pidió a la Justicia?

"No tenemos dudas que se ha configurado el delito de amenazas agravadas (amenazas coactivas) previstas en el artículo 149 bis segundo párrafo del Código Penal", aseguró.

Frente a eso hizo Pedidos de prueba y protección

Solicita videos de la transmisión oficial y material de medios de comunicación.

de la transmisión oficial y material de medios de comunicación. Pide la declaración de testigos como Jazmín Bullorini (Clarín), Pablo Juliano (diputado), y otros legisladores .

. Requiere medidas de seguridad para él y su familia.

Además pidió que el sorteo de la causa se realice de forma manual utilizando el método de bolillero y con respaldo audiovisual del acto.