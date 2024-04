Marcela Pagano fue dada de alta y reafirma que es la presidenta de la Comisión de Juicio Político

“Es natural que siempre haya pujas, es parte de la política. Yo tengo una función de buscar los consensos, que no es tan fácil, pero vamos a trabajar en conseguirlo”, sostuvo el titular de la Cámara baja en diálogo con LN+.

Asimismo, contó que habló con Javier Milei antes de tomar la decisión: “Ella era una de las posibilidades, pero hablé con el Presidente y le conté que no tenía consenso y me dijo que procediera y la armara cómo me pareciera a mí”, precisó.

Martín Menem postergó la reunión constitutiva de la comisión de Juicio Político

La comisión de Juicio Político tendrá que seguir esperando después de que fuera levantada la semana pasada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Esta vez se debe a que el Gobierno envió el paquete fiscal al recinto y obligó a reordenar algunas prioridades en la actividad parlamentaria.

La reunión de comisión de Juicio Político, donde debían definirse las autoridades tras la interna que se desató luego de que le negaran la presidencia a Marcela Pagano, tenía fecha para el jueves pasado a las 11. En su lugar, se llevó a cabo una reunión informativa sobre el paquete fiscal recientemente ingresado a la Cámara Baja.