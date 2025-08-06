María Eugenia Vidal se desmarcó del acuerdo del Pro y La Libertad Avanza: "No negocio mis convicciones"

Sin campaña y sin acuerdo

La referente del PRO dejó en claro que no será parte del frente común con los libertarios. “No voy a hacer campaña en esta elección como candidata, ni en el PRO, ni en un acuerdo con La Libertad Avanza, ni en ningún otro lugar”, aseguró. También cuestionó los cambios de espacio político tras un cierre electoral: “No creo que esté bien ni que sea ético saltar de un partido al otro especulando”.

María Eugenia Vidal tuit

Vidal sostuvo que seguirá formando parte del PRO y trabajará para su renovación desde la Fundación Pensar. “A los que están enojados, frustrados o confundidos, les digo: acá estoy. Sigamos juntos. Cuanto más difíciles se ponen los tiempos, más fuerte hay que ser”.

Tensión interna y heridas abiertas

La exgobernadora se mantenía reacia junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. La experiencia reciente como jefa de la campaña porteña, donde el PRO quedó tercero detrás del peronismo y LLA, dejó secuelas y marcó distancia con el universo libertario.

Vidal acompañó en el Congreso muchas de las medidas impulsadas por el oficialismo desde diciembre, pero en los últimos meses comenzó a tomar distancia del rumbo del presidente Javier Milei, especialmente en temas sociales como discapacidad, jubilaciones y gestión económica.