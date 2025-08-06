En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
María Eugenia Vidal
PRO
ELECCIONES 2025

María Eugenia Vidal se desmarcó del acuerdo del Pro y La Libertad Avanza: "No negocio mis convicciones"

La diputada nacional se despegó del acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza y anunció que no será candidata ni participará de la campaña.

La diputada nacional publicó un video en sus redes sociales para cuestionar el acuerdo entre el PRO con LLA en la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: captura).

La diputada nacional publicó un video en sus redes sociales para cuestionar el acuerdo entre el PRO con LLA en la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: captura).
Leé también Qué significa el gesto que hizo Rodrigo De Paul en medio de su picante cruce con Arturo Vidal
que significa el gesto que hizo rodrigo de paul en medio de su picante cruce con arturo vidal
Embed - TRAS LA REVELACIÓN DE WIFI EXPLOTÓ LA INTERNA EN LA ALIANZA LLA-PRO

"No creo que el acuerdo electoral entre del PRO y LLA sea lo mejor. Ni para el PRO ni para la Argentina", expuso Vidal en el mensaje y planteó que el país necesita una "oposición constructiva". Allí, remarcó que ese sector debe "poner límites y que represente un Estado que funciona donde tiene que funcionar, donde no se exija obediencia absoluta, donde no se insulte al que piensa distinto".

Y al marcar esas diferencias, en referencia al gobierno de Javier Milei, apuntó: "Eso que para algunos puede ser pasado de moda, para mí es mi identidad y la de miles de argentinos que acompañaron al PRO durante muchos años".

“Di la discusión interna y trabajé para representar esa alternativa, pero hubo otra decisión. La acepto, pero no la comparto ni la acompaño”, remarcó Vidal en el mensaje y manifestó: “No se puede perder la identidad, los valores, ni la posibilidad de representar a miles de argentinos que se siguen viendo reflejados en el PRO”.

Sin campaña y sin acuerdo

La referente del PRO dejó en claro que no será parte del frente común con los libertarios. “No voy a hacer campaña en esta elección como candidata, ni en el PRO, ni en un acuerdo con La Libertad Avanza, ni en ningún otro lugar”, aseguró. También cuestionó los cambios de espacio político tras un cierre electoral: “No creo que esté bien ni que sea ético saltar de un partido al otro especulando”.

María Eugenia Vidal tuit

Vidal sostuvo que seguirá formando parte del PRO y trabajará para su renovación desde la Fundación Pensar. “A los que están enojados, frustrados o confundidos, les digo: acá estoy. Sigamos juntos. Cuanto más difíciles se ponen los tiempos, más fuerte hay que ser”.

Tensión interna y heridas abiertas

La exgobernadora se mantenía reacia junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. La experiencia reciente como jefa de la campaña porteña, donde el PRO quedó tercero detrás del peronismo y LLA, dejó secuelas y marcó distancia con el universo libertario.

Vidal acompañó en el Congreso muchas de las medidas impulsadas por el oficialismo desde diciembre, pero en los últimos meses comenzó a tomar distancia del rumbo del presidente Javier Milei, especialmente en temas sociales como discapacidad, jubilaciones y gestión económica.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
María Eugenia Vidal PRO La Libertad Avanza
Notas relacionadas
María Eugenia Vidal criticó al kirchnerismo y al mileísmo: "Cuando nadie está a la altura, la gente no va a votar"
Demoledor informe de María Eugenia Vidal sobre la economía de Milei a 4 días del cierre de listas en Provincia
Empleados de Comercio tendrán un 6% de aumento escalonado tras homologación paritaria

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar