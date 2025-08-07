Delfina Chaves se separó de Martijn Lakemeier: el motivo que fulminó el amor

Embed

“La distancia mató el amor”, sentenció Pepe Ochoa y adelantó que “tenemos una nota que confirma la separación, no con Delfina”. A lo que Ángel de Brito comentó que se trataba de la palabra de su hermana Paula Chaves y autorizó a que lo pase en su programa de streaming de Bondi.

Delfina Chaves confirmó la relación con Martijn Lakemeier en septiembre de 2024 cuando le dedicó un afectuoso saludo de cumpleaños a través de las redes sociales tras coincidir laboralmente en la primera temporada de la serie Máxima, donde interpretan a Máxima Zorreguieta y el Rey Guillermo.

“Nosotros realmente nos tuvimos el uno al otro mientras trabajábamos, nos divertimos mucho y estamos listos para lo que viene. Creo que nos hicimos muy buena compañía el uno con el otro. Y sí, creo que hay algo de química”, reconocía la hermana de Paula en febrero de 2024 al hablar de su relación con el actor nacido en Países Bajos.

delfina chavez Martijn Lakemeier

Cómo es la segunda temporada de la serie Máxima, con Delfina Chaves como protagonista

Finalizó el rodaje de la segunda temporada de Máxima, la serie biográfica que recorre la vida de la reina consorte de los Países Bajos. Max anunció oficialmente que ya concluyeron las grabaciones de esta nueva entrega que volverá a poner en foco la transformación de Máxima Zorreguieta desde sus orígenes argentinos hasta su adaptación a la realeza europea.

En esta segunda parte, la trama se centrará en los desafíos que enfrentó la joven economista para consolidar su lugar dentro de la Casa Real, en un contexto cargado de tensiones familiares, exigencias institucionales y escrutinio público.

La ficción, producida por Millstreet Films en coproducción con FBO y Beta Film, contará conseis episodiosy estará disponible para toda Latinoamérica a través de Max, la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery. La dirección está a cargo de Saskia Diesing, Joosje Duk e Iván López Núñez, quienes también participaron en la primera temporada.

La segunda temporada de Máxima se adentra en el período previo a la boda con el entonces príncipe Guillermo Alejandro. En ese proceso, la protagonista -interpretada nuevamente por Delfina Chaves- debe navegar entre los protocolos de la realeza y sus propias convicciones personales.

Según la sinopsis oficial, esta entrega “retrata los diferentes desafíos que atraviesa Máxima para establecer su posición en la casa real, atrapada entre sus ambiciones, la dinámica familiar y la mirada de la sociedad holandesa”.

Junto a Chaves, vuelve a escena el actor neerlandés Martijn Lakemeier, quien encarna al futuro rey. Su química y desarrollo narrativo fueron destacados en la primera temporada, y se espera que la evolución de sus personajes tome un papel aún más relevante en esta continuación.