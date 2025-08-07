Delfina Chaves se separó de Martijn Lakemeier: el motivo que fulminó el amor

En el programa LAM dieron una nueva primicia de una separación en la farándula. A modo de enigmático, Pepe Ochoa terminó revelando quiénes son los protagonistas de la ruptura.
La actriz Delfina Chaves se separó de Martijn Lakemeier, a quien conoció en la serie Máxima, y en el ciclo LAM contaron los detalles de la ruptura.
En el programa LAM dieron una nueva primicia de una separación en la farándula. A modo de enigmático, Pepe Ochoa terminó revelando quiénes son los protagonistas de la ruptura.
Luego de la entrevista a Santi Maratea, que se prepara para el debut de Trato Hecho por América Tv desde el próximo lunes a las 22 horas, Ángel de Brito adelantó: "Nos quedó pendiente en el enigmático, ¿o lo digo ahora? Porque no va a faltar el bolu.. que me lo quiera quemar".
Al instante, el conductor le dio pie a Pepe Ochoa para que desarrolle la información y cuente quienes son los actores que pusieron punto final a su noviazgo.
"Delfina Chaves se separó de Martijn Lakemeier, su coprotagonista en la serie Máxima", lanzó el panelista. Y luego amplió sobre los motivos de la ruptura: “Se separaron por cuestión de tiempos y de proyectos diferentes. Tuvieron mucho tiempo juntos, se conocieron grabando una serie. Hace tres meses están separados. Ella vivía afuera. Vino para acá y se va a instalar en Argentina”.
“La distancia mató el amor”, sentenció Pepe Ochoa y adelantó que “tenemos una nota que confirma la separación, no con Delfina”. A lo que Ángel de Brito comentó que se trataba de la palabra de su hermana Paula Chaves y autorizó a que lo pase en su programa de streaming de Bondi.
Delfina Chaves confirmó la relación con Martijn Lakemeier en septiembre de 2024 cuando le dedicó un afectuoso saludo de cumpleaños a través de las redes sociales tras coincidir laboralmente en la primera temporada de la serie Máxima, donde interpretan a Máxima Zorreguieta y el Rey Guillermo.
“Nosotros realmente nos tuvimos el uno al otro mientras trabajábamos, nos divertimos mucho y estamos listos para lo que viene. Creo que nos hicimos muy buena compañía el uno con el otro. Y sí, creo que hay algo de química”, reconocía la hermana de Paula en febrero de 2024 al hablar de su relación con el actor nacido en Países Bajos.
Finalizó el rodaje de la segunda temporada de Máxima, la serie biográfica que recorre la vida de la reina consorte de los Países Bajos. Max anunció oficialmente que ya concluyeron las grabaciones de esta nueva entrega que volverá a poner en foco la transformación de Máxima Zorreguieta desde sus orígenes argentinos hasta su adaptación a la realeza europea.
En esta segunda parte, la trama se centrará en los desafíos que enfrentó la joven economista para consolidar su lugar dentro de la Casa Real, en un contexto cargado de tensiones familiares, exigencias institucionales y escrutinio público.
La ficción, producida por Millstreet Films en coproducción con FBO y Beta Film, contará conseis episodiosy estará disponible para toda Latinoamérica a través de Max, la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery. La dirección está a cargo de Saskia Diesing, Joosje Duk e Iván López Núñez, quienes también participaron en la primera temporada.
La segunda temporada de Máxima se adentra en el período previo a la boda con el entonces príncipe Guillermo Alejandro. En ese proceso, la protagonista -interpretada nuevamente por Delfina Chaves- debe navegar entre los protocolos de la realeza y sus propias convicciones personales.
Según la sinopsis oficial, esta entrega “retrata los diferentes desafíos que atraviesa Máxima para establecer su posición en la casa real, atrapada entre sus ambiciones, la dinámica familiar y la mirada de la sociedad holandesa”.
Junto a Chaves, vuelve a escena el actor neerlandés Martijn Lakemeier, quien encarna al futuro rey. Su química y desarrollo narrativo fueron destacados en la primera temporada, y se espera que la evolución de sus personajes tome un papel aún más relevante en esta continuación.
"Máxima", segunda temporada: Delfina Chaves protagoniza el nuevo adelanto de la impactante serie. (Foto: Gentileza HBO y Max)