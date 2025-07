Demoledor informe de María Eugenia Vidal sobre la economía de Milei a 4 días del cierre de listas en Provincia

Según puntualizó, el desempleo alcanzó el 7,9 % en el primer trimestre de 2025 y la informalidad volvió a crecer hasta el 42 %, mientras el consumo masivo continúa en retroceso.

"Tiene costos"

"El programa económico del gobierno, que apoyamos en el Congreso porque era necesario, tiene costos", sostuvo Vidal en el documento. En ese sentido, describió una caída del salario real del 6 % y hasta del 12,6 % si se considera el ingreso disponible tras el pago de servicios, transporte y otros gastos básicos.

Entre los sectores más afectados, mencionó a los jubilados y beneficiarios de programas sociales: "Los jubilados, por ejemplo, cuyo ingreso acumula una caída de 4,7 % desde diciembre de 2023, momento en que ya estaban deprimidos". "Todos somos un poco más pobres", resumió la diputada nacional, quien destacó que los esfuerzos hechos hasta ahora deben tener continuidad, pero sin dejar de atender las consecuencias sociales.

"Es importante encontrar la manera de que nadie se quede en el camino. Y eso no se resuelve ni con magia ni con equilibrios espontáneos: se resuelve con gestión Y eso no se resuelve ni con magia ni con equilibrios espontáneos: se resuelve con gestión", planteó, remarcando la necesidad de llevar una discusión fiscal estructural al Congreso para ordenar gastos e ingresos con una mirada de largo plazo.

"No hay excusas"

En la parte final del informe, Vidal escribió sobre la falta de Presupuesto nacional. "Podemos entender que por la emergencia, en el primer año de gobierno, no se haya tratado. Pero ya no hay excusas para que respetando el equilibrio fiscal se trate el presupuesto. El problema de asignar recursos escasos se resuelve con el presupuesto, no con parches", planteó.

Señaló que asignar recursos escasos requiere de planificación, y criticó los efectos de la discrecionalidad y la improvisación en la política fiscal. En esa línea, denunció que estas prácticas terminan "en conflicto de intereses, donde se mezclan especulaciones electorales y defensas genuinas de quienes ya no pueden seguir perdiendo y esperando".

"Esas respuestas son posibles si logramos salir de los dilemas imposibles que a veces vemos planteados", afirmó, reclamando un debate que ofrezca soluciones sustentables. "Entre hipotecar el futuro de los argentinos dándole a la máquina de imprimir billetes sin parar y dejar que los ingresos de los jubilados se sigan depreciando mes a mes hay un abanico de alternativas a considerar, respetuosas del equilibrio fiscal que tanto costó alcanzar. "Abrámonos a un debate honesto y démosle respuesta a los argentinos que hoy la necesitan y la están esperando", concluyó.