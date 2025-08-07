La furia de Morena Rial: desmintió su detención y apuntó contra Pepe Ochoa con un filoso mensaje

IG Morena Rial descargo 1

Fue allí cuando aclaró: "Yo no estuve detenida y la información encima la dieron tarde PELOTUDOS. Esto pasó el sábado, no ayer (por el martes)".

Asimismo, en una cuarta historia virtual Morena compartió el comunicado de su abogado Alejandro Cipolla detallando lo ocurrido y cuánto tuvo que ver realmente la influencer, al que le sobrescribió letal: "Cierren el ort... y dejen de hablar de mí manga de fracasados".

"El 3 de agosto hubo una persecución policial que terminó con la detención de dos menores que había robado un auto. El operativo finalizó en Av. General Paz y Piedra Buena, donde se recuperó el vehículo. Intervino la comisaría vecinal 8A. Cerca de ese lugar, se encontraba Morena Rial con su auto detenido por un problema mecánico (aparentemente una pinchadura). No tenía ninguna relación con el hecho delictivo ni fue detenida. En redes y medios circulan videos que la muestran cerca de un patrullero, pero aclaramos que no se tomó contacto con ella ni se inició actuación alguna. Toda la atención estuvo puesta en el procedimiento por el robo. Morena Rial no estuvo involucrada", aclaró así Cipolla sobre el episodio en cuestión.

IG Morena Rial descargo 2

Así se conoció la noticia de la supuesta detención de Morena Rial por manejar a alta velocidad

El martes por la noche Morena Rial volvió a quedar en el centro de la polémica tras ser aparentemente detenida en un control vehicular sobre la avenida General Paz. La hija del periodista Jorge Rial circulaba a alta velocidad y no contaba con la documentación obligatoria del auto en el que viajaba.

La información fue revelada por Pepe Ochoa en el programa LAM (América TV), donde ofreció detalles del operativo que tuvo lugar en la zona de Lugano. Según explicó, Morena se trasladaba junto a otra mujer identificada como Rosmary, y fueron interceptadas por la policía junto a otros dos vehículos. El comportamiento de los autos llamó la atención de las autoridades, que llegaron a sospechar de una posible carrera callejera.

"Iban a alta velocidad y frenaron los tres autos. Pensaron que era una especie de picada, pero no lo era", explicó Ochoa al aire, y agregó: “Cuando los hacen detenerse en la banquina, les piden los papeles y tanto Morena como Rosmary no los tenían. El auto pertenece a Rosmary, que es una mai umbanda que conoció en lo que sería como la catequesis umbanda”.

Embed

La falta de documentación derivó en una demora de aproximadamente dos horas, hasta que un tercero se acercó al lugar con el seguro del vehículo, que fue presentado en formato impreso. Una vez cumplido el trámite, Morena pudo continuar su recorrido.

“La documentación podría haber estado en formato digital, pero la presentaron en papel. Fue una situación algo extraña”, detalló Ochoa. Por su parte, Ángel de Brito no ocultó su escepticismo ante el episodio: “Acá pasó algo más turbio, me parece”, deslizó.

Morena Rial, madre de Francesco y Amadeo, volvió así a quedar envuelta en un nuevo conflicto legal, esta vez vinculado al tránsito y la falta de documentación reglamentaria.