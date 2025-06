María Eugenia Vidal criticó al kirchnerismo y al mileísmo: "Cuando nadie está a la altura, la gente no va a votar"

Al respecto, consideró que el kirchnerismo hace "todo oscuro" y de manera "ilegal". "Las adicciones están creciendo en el Conurbano, lo dijo la Iglesia, porque los narcos están tomando de vuelta los barrios. Los mismos barrios donde los habíamos echado. En lugar de discutir eso, estamos discutiendo si Magario se va a quedar o no en el poder para siempre", amplió.

La baja participación en las elecciones

"Después de cada elección nos preguntamos por qué la gente no va a votar. Una senadora le dice mentiroso al jefe de Gabinete. La presidenta del Senado, Magario no conoce el reglamento. El Presidente le dice pelotudo a un gobernador", enumeró en relación a la salida de Guillermo Francos del Congreso luego de ser tildado de "mentiroso" por la legisladora fueguina, Cristina López, y las palabras con las que Milei se dirigió a Axel Kicillof durante su discurso en un Congreso de La Libertad Avanza

En contraste, planteó: "Yo lo único que le quiero decir a los argentinos en este año que va a haber elecciones en varias provincias, va a haber elecciones nacionales; hay muchos políticos que estudiamos para eso, que nos preparamos, que no creemos que el debate tenga que ser así, que queremos discutir los problemas que de verdad ".

Milei Congreso La Plata LLA.jpeg

"¿Cómo hacemos para que el desempleo no suba y para que las pymes no se fundan? ¿Qué hacemos para que este modelo económico que empezó a resolver la inflación y empezó a darnos tranquilidad, además ahora nos traiga progreso? Esa es la discusión que queremos dar. No queremos insultar a Axel Kicillof, y todo el mundo sabe que si hay alguien que no coincide en nada con Axel Kicillof, soy yo", diferenció y planteó que "no por eso, le voy a decir pelotudo".

Y amplió: "Creo que la gente espera más de nosotros. Espera que estemos a la altura. Y cuando se da cuenta que nadie está a la altura y que a nadie le importa resolver sus problemas, no va a votar. Se queda en su casa porque siente que es inútil".

La prisión domiciliaria de CFK y el pedido que hicieron los legisladores

Sobre el pedido que realizaron legisladores kirchneristas, basado en sus fueros, para poder visitar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sin tener que pedir permiso a la Justicia, Vidal rechazó: "Es una prisión domiciliaria, no es una unidad básica. Y los diputados no tienen ningún privilegio en relación al resto de los ciudadanos. Tienen que cumplir con la ley igual que el resto".

desde-su-prision-domiciliaria-cristina-kirchner-reclamo-que-la-dejen-recibir-visitas-sin-autorizacion-judicial-foto-xmayrasmendoza-KUOOG3BYKREZFMZLIYE52TEQYU.avif

"Parece increíble que tengamos que explicar eso. Es lo obvio. Y es obvio que Cristina tiene una prisión domiciliaria, no puede hacer cualquier cosa. Está condenada por 15 jueces, después de 14 años de investigación, porque su socio comercial recibía obras sin ningún tipo de experiencia ni antecedente a sobreprecio que no ejecutó, con pericias incluidas", arremetió.