María Eugenia Vidal bajó su candidatura: la charla con Mauricio Macri y su decisión en la Ciudad de Buenos Aires. 

"'No se peleen', 'Estén unidos', me dijeron en cada recorrida. Por eso, porque los escuché y porque los entiendo, decidí que esta vez no voy a ser candidata a Presidenta de la Nación", expresó Vidal. Sin embargo, aseguró que seguirá "trabajando en defender" la "unidad" de Juntos por el Cambio "sin peleas, sin chicanas, sin bajezas".