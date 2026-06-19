Mario Ishii encabezó la entrega de cinco mil buzos de egresados para estudiantes de José C. Paz

La entrega se desarrolló en el Polo Universitario Internacional, ubicado en la intersección de Fray Marchena y Santa María, uno de los espacios educativos más importantes del municipio.

"Un reconocimiento al esfuerzo suyo, chicos. Este es el orgullo que ustedes hoy llevan un título secundario. La etapa más importante es la que viene: tienen que terminar en la facultad y ser un profesional", exhortó Ishii que destacó que el Polo Universitario Internacional contiene a "cinco universidades" para dar "clases para todos ustedes, gratis".

Miles de alumnos recibieron sus buzos de egresados edición 2026 en una jornada encabezada por Mario Ishii junto a autoridades municipales y educativas. (Foto: prensa Mario Ishii).

Luego, agregó: "Tenemos la fábrica de conocimiento más grande. Ustedes van a ser la primera generación de profesionales de su casa. Van a ser el orgullo de su familia y el orgullo de José C. Paz. En José C. Paz hay salida, tienen todo lo que necesitan para salir adelante".

Desde el gobierno local remarcaron que la actividad forma parte de una política sostenida de fortalecimiento de la educación pública y de promoción de oportunidades para los jóvenes paceños.

José C. Paz cuenta además con la distinción de Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO, reconocimiento obtenido en 2020 por sus iniciativas vinculadas al desarrollo educativo y la formación permanente.

Entre abrazos, fotografías y festejos, los futuros egresados vivieron una jornada inolvidable que quedará grabada en la memoria de toda una promoción.