Mario Ishii llevó a la India la red del aprendizaje de la UNESCO

Además, Ishii celebró la incorporación de la ciudad de la India a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO. Así, el vicepresidente 1° del Senado Bonaerense, expandió el "exitoso modelo educativo" de José C. Paz a la República de la India, tras destacar en los foros de Arabia Saudita, Corea del Sur y Latinoamérica.