Mario Ishii llevó a la India la red del aprendizaje de la UNESCO

En su rol como vicepresidente de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica de la UNESCO, el senador bonaerense Mario Ishii expandió el foro educativo hacia la India.
El senador bonaerense mantuvo un encuentro con autoridades de Bombay y destacó la cooperación internacional en educación.
En su rol como vicepresidente de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica de la UNESCO, el senador bonaerense Mario Ishii expandió el foro educativo hacia la India.
El intendente en uso de licencia de José C. Paz mantuvo un encuentro con el alcalde de Bombay, Sanjay Shankar Ghadi. Durante su visita, destacó que la iniciativa "es un paso clave para seguir fortaleciendo la cooperación internacional, el aprendizaje a lo largo de la vida y el desarrollo sostenible".
Además, Ishii celebró la incorporación de la ciudad de la India a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO. Así, el vicepresidente 1° del Senado Bonaerense, expandió el "exitoso modelo educativo" de José C. Paz a la República de la India, tras destacar en los foros de Arabia Saudita, Corea del Sur y Latinoamérica.