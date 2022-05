Mario Negri: "Los verdaderos adversarios son los populismos de izquierda y de derecha"

Embed

Y resaltó: "Los llamados populismos de izquierda traicionan el pensamiento progresista en la medida que adhieren a nacionalismos autoritarios y se alinean en base a lealtades geopolíticas. El populismo de derecha, aquí y en el mundo, es hermano de la anarquía. Cabalga con la queja, el cansancio, la desilusión y la frustración de una enorme cantidad de argentinos", apuntó el dirigente.

Y en ese sentido, se interrogó: "¿En qué país se inspiran los nuevos iluminados? ¿Dónde se aplican esas recetas? ¿Quiénes se benefician de la anarquía y la falta de orden? ¿Por qué la salud y la educación deben ser exclusivamente privadas?". El legislador consideró que en esa Argentina "habría menos seguridad; más bandas criminales; menos ley y más injusticias".

"Por eso debemos contribuir debatiendo, no gritando. Proponiendo ideas viables y comparando modelos. Queremos compartir y discutir ideas, no pasiones y odios. Hoy el dilema populismo o democracia es inseparable del dilema atraso o progreso", puntualizó.

El radicalismo de cara a 2023

La Convención Nacional de la UCR ratificó su aspiración de que un radical ocupe la Presidencia de la Nación en el próximo período, al igual que en la jefatura de Gobierno porteña, en un documento en el que exhortó a "mantener unida y mejorar la coalición Juntos por el Cambio" (JxC), pese a admitir que se transitarán "inevitables tensiones y disputas", en el camino hacia las elecciones generales del 2023.

"El radicalismo tiene clara conciencia de que solo no se puede, una coalición para subir este empinado camino requiere un programa que no esconda nada debajo de la alfombra, No se pueden omitir problemas estructurales que tienen décadas", alertó.