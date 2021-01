Mariotto criticó al gobierno de Alberto Fernández por falta de planificación y de debates dentro del Frente de Todos

Fuerte crítica de Gabriel Mariotto a Alberto Fernández

Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires de la administración de Daniel Scioli, lanzó fuertes críticas al Gobierno al cuestionar que no haya un programa ni discusiones internas en el peronismo.

"Cuando escucho a Alberto Fernández decir que no tiene plan o que no confía en los planes, esto no está bien. El plan es una idea, una zanahoria lejos, una luz de esperanza para ir caminando todos juntos hacia ese plan. A mí me preocupa cuando no hay discusión política, cuando no hay un ámbito de debate, cuando llevamos un año de gobierno y no hay un frente político”, dijo Mariotto en diálogo con Roberto Navarro en el Destape.

El integrante del Frente de Todos, que formó parte del círculo interno político durante los gobiernos de la actual vicepresidenta Cristina Kirchner como director ejecutivo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), señaló que el país atraviesa una situación "alarmante y fea” y que requiere de un "shock de justicia social".

En tanto, Mariotto aclaró que con esto su intención no es contar con algún cargo en la administración pública, sino discutir con integrantes del Frente de Todos más allá de las diferencias ideológicas de cada uno para poder unificar ideas a la hora de gobernar.

“Queremos discutir con el Frente Renovador de Sergio Massa, que es un integrante importante del frente con el que tenemos algunas diferencias, pero lo reconocemos y queremos escucharlo para construir entre todos un programa”, explicó.

Y agregó: “Nadie quiere criticar con la idea de erosionar, desgastar o pasar la lija gruesa al Gobierno. Son miradas absolutamente honestas sobre lo que piensa el Gobierno y a mí no me gusta. Me parece que eso necesita más debate y más amplitud”.

A su vez, el dirigente destacó la unión dentro del Frente de Todos para poder ganar las elecciones, aunque siguió insistiendo en la falta de un programa para discutir temas como la deuda externa, comercio exterior, banca, servicios públicos y regulación de medios audiovisuales de difusión, entre otros. "Hoy tenemos un gobierno con Alberto Fernández de presidente y Cristina Kirchner de vicepresidente, pero no hay plan”, reflexionó.

“Cuando se vota un espacio político con un programa, ese programa está validado por la sociedad que lo votó. Cuando no hay programa, se usa una palabrita linda que es una trampa: gobernabilidad. La gobernabilidad es lo posible, lo que dejan hacer los sectores de poder. Ahora, cuando vos tenés un programa respaldado por el pueblo, inmediatamente se activa”, añadió.

Además, hizo hincapié en la necesidad de que el Frente de Todos "se siente en una mesa con movimientos sociales, centrales obreras, sectores políticos, gobernadores, jóvenes, jubilados, mujeres, La Cámpora y los otros pequeños partidos" que participan del Frente. Sin embargo, insistió: "no nos llaman”.

“Quiero que hablemos de los presos políticos. Es otro de los ejes que tenemos que discutir en nuestro programa”, dijo Mariotto, que fue uno de los promotores de la movilización que exigió una “Navidad sin presos políticos” a fines del año pasado.

Finalmente, el ex vicegobernador, dijo: “Nosotros presentamos una lista para la presidencia del PJ para que haya un debate. Nadie dice que vamos a ganar, somos compañeros que estamos fundando un sector interno con compañeros que ni siquiera están afiliados. Pero no nos quieren dar elecciones y hablan de lista única en vez de lista de unidad. Lo mismo pasa en la provincia donde Máximo Kirchner dice ‘córranse todos que voy yo’... Tenemos la mejor con Máximo y La Cámpora, pero nadie piensa en la militancia de base”.