Martín Tetaz con Esteban Trebucq: "Nosotros no llamamos a votar en blanco, no somos neutrales"

"Massa tiene una historia larga de acuerdos políticos con distintos sectores. El primer acuerdo político fue en 2013. Yo no voté nunca a Massa, no voy a votarlo nunca. Dejame ser bien claro, ni en pedo voto a Massa. Yo no voté a Menem, yo no voté a Néstor, yo no voté a Cristina, yo no voté a Scioli, yo no vote a Alberto, y ni en pedo voy a votar a Massa. Seis de seis", comenzó diciendo.