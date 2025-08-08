"Más miedo, más robos, más miseria": el nuevo video de LLA contra el kirchnerismo

Además, culpabilizaron a ese sector del estado actual del país: "Ya fracasaron y nos hundieron en la miseria" y evaluaron que "tras perder la presidencia, contra Milei, se replegaron en el Estado provincial como aguantadero político".

Sin embargo, con la mira puesta en los comicios, contrastaron: "Pero ahora tenemos una oportunidad crucial. Armaron para este 7 de septiembre esta elección separada de la nacional para salvarse ellos y seguir arruinándonos la vida. Tenemos que levantarnos, ir a votar y que cada boleta violeta sea un grito de libertad".

La justificación del uso del Nunca Más

Después de la polémica que generó la publicación de la foto que LLA se tomó en La Matanza para dar comienzo de manera oficial a la campaña electoral bonaerense, los libertarios respaldaron el uso del término Nunca Más, asociado al reclamo de organismos de derechos humanos: "¿Por qué decimos kirchnerismo Nunca Más? Porque hicieron que la provincia sea la más insegura del país", replicaron.

Y continuaron con una enumeración de argumentos contra el kirchnerismo: "Porque en la Provincia los buenos viven encerrados y los delincuentes libres. Porque hicieron que millones de bonaerenses vivan en la miseria. Porque usan el dinero de nuestros impuestos sólo para hacer clientelismo. Porque arruinan día a día el futuro de millones de chicos".

"Y la única manera de tener una provincia distinta es que ellos sean parte del pasado, un mal recuerdo, que Nunca Más ganen una elección", manifestaron.