Romance confirmado: la primera foto de Mauricio Macri y Dolores Teuly en París

Dolores está separada, tiene dos hijos adolescentes y una hija pequeña fruto de otra relación. Según contó la panelista, la pareja ya compartió su primer viaje juntos: " Se fueron a París, es el primer viaje que hacen juntos. Se fueron cuatro días y ayer regresaron".

El broche de oro fue la presentación de la primera imagen de ambos en Francia, que confirma este nuevo capítulo en la vida personal del exmandatario.

macri y dolores teuly

Cómo es el video de Mauricio Macri y Yuyito González juntos y de noche

Desde principios de enero, Mauricio Macri transita una nueva etapa personal tras confirmar el final de su relación con Juliana Awada. En paralelo, su figura vuelve a aparecer en el escenario político con miras a una posible candidatura en 2027. Sin embargo, en las últimas horas quedó en el centro de la atención mediática por un episodio inesperado: un acercamiento con Amalia “Yuyito” González, quien en el pasado fue pareja del actual presidente argentino, Javier Milei.

El momento se conoció gracias a Desayuno Americano, el ciclo matutino de América TV conducido por Pamela David, donde mostraron imágenes de la gala de la revista Caras. Allí, entre flashes y celebridades, Macri y Yuyito coincidieron en la alfombra roja y protagonizaron un intercambio breve pero lleno de gestos que despertaron comentarios.

Según relató Luis Bremer en el programa, la escena fue tan fugaz como sugestiva: “¿Macri está queriendo acercarse a la ex de Milei? Hay una escena exclusiva de Desayuno en la que pasa Macri y su soltería, con sus ojos de cielo, la mira, le pasa por la nuca y le tira un guiño”.

Las cámaras captaron el instante en que el exmandatario interrumpe una nota para saludarla con cercanía. “¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien?”, se lo escucha decir, mientras Yuyito responde con complicidad. Bastaron apenas unos segundos para que la química quedara expuesta frente a todos los presentes.

El episodio sumó un capítulo más cuando el cronista le preguntó a González si invitaría a Macri a su nuevo programa que debutará en mayo. Su respuesta fue inmediata: “¡Obviooo! Más bien que sí”. Una frase que no hizo más que alimentar las especulaciones.

Lo que parecía un saludo casual terminó transformándose en una escena analizada al detalle. Con ambos solteros y bajo la mirada de los medios, la pregunta inevitable comenzó a instalarse: ¿fue solo una coincidencia o el inicio de algo más?