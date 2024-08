Mauricio Macri volvió criticar al Gobierno: "Todavía hay organismos atados al kirchnerismo"

En relación a su vínculo con figuras cercanas a Milei, el exmandatario comentó: “A Karina Milei no la conozco, nunca le salí fuerte. Con Santiago Caputo tenía un diálogo intensivo pero ahora no lo tengo. Hablamos de muchas cosas y no se cumplieron. Lamento que el Gobierno haya interpretado que busco cargo. Hay muchos organismos que están atados al kirchnerismo todavía”.

macri-critico-a-milei-tiene-claridad-en-las-ideas-pero-hay-una-debilidad-en-la-capacidad-de-implementarlas-JRVVFVC5IVDJBO6JISUUDRYHGI.avif

Además, destacó la importancia del relanzamiento del PRO como una estrategia para evitar futuras derrotas y para reafirmar la identidad del partido. “En el PRO tiene que haber un cambio para que no haya otra derrota. Hay que seguir aprendiendo. El relanzamiento es para decir quiénes somos. El cambio es una obsesión. Si uno no cambia, retrocede. A diferencia del 2015, los argentinos quieren cambiar, a fondo,” explicó.

Finalmente, el ex Presidente se refirió a la situación económica del país, señalando: “La gente entendió que el modelo que auspiciaba el populismo te hacía cada vez más pobre. Los que estaban cerca del Estado empobrecían aún más a la gente. La bomba moral que dejó Massa es única en la historia mundial”.

Mauricio Macri se diferenció de Milei: "Tiene pendiente el desafío de construir un equipo"

Días atrás, Mauricio Macri encabezó el acto de relanzamiento del PRO en La Boca, con miras al 2025. Allí, e expresidente se distanció de Javier Milei, de quien dijo que tiene “ideas, convicción y coraje, pero sigue teniendo el desafío de construir un equipo”. Además destacó: “Sabemos cómo lograr los cambios”.

“Entender cómo gestionar un Estado tomado por la militancia K lleva tiempo, pero con un método de trabajo, dirección, se puede lograr, pero es un desafío a quien no está dispuesto a ser ayudado”, indicó Macri en su discurso y amplió: “A pesar de la enorme apertura y genuina voluntad de sumar que sé que tiene el presidente, lo que pudimos ayudar fue a pesar de su entorno”.

Además, el expresidente dijo: “El PRO, desde su nacimiento, siempre fue algo distinto” y remarcó: “Somos un partido para ejecutar las ideas. Sabemos cómo lograr los cambios”.