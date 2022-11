El referente de La Cámpora admitió que “la bicicleta constante” en el oficialismo lo "terminó alejando". Y durante la entrevista informal, que duró más de tres horas, insistió: “Cuando vos debatís y discutís, no es para cumplir, sino para resolver”, sostuvo.

No obstante, Kirchner luego le bajó el tono a los cuestionamientos al Presidente: “A veces tenemos que bajar todos un cambio y sentarnos a discutir”.

Máximo Kirchner defendió a Cristina del "sistema político" que le pasa factura por "ser mujer"

b6151c11a189f85f62f6d37d6db15286_L.jpg

Máximo Kirchner, en su relato, además hizo referencia a las discusiones de su madre Cristina Kirchner con Alberto Fernández.

“Cristina es brava, y encima es mina. Algunos hombres se ponen muy inestables ante eso. Y su carácter, Alberto lo conoce desde hace mucho tiempo. No es que va a desconocer cómo puede ser Cristina en un debate o en una discusión”, dijo.

También consideró que Cristina, al “ser mujer”, no es bien vista por “una parte del sistema político”. Y expuso: “Lo veo en cómo trataban a mi viejo y a ella. No es que me lo puede contar alguien. Uno lo ve”.

Máximo Kirchner también apuntó contra el expresidente Mauricio Macri

Máximo Kirchner 1.jpg Máximo Kirchner contó que tiene nulo vínculo con el presidente Alberto Fernández. (Foto: Captura Video)

Máximo Kirchner, por último, también apuntó contra el exmandatario Mauricio Macri porque "fue a pedir" 44 mil millones de dólares "para ganar una elección y la perdió". Aseguró que la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional fue un "préstamo político y tenía que tener una resolución política".

"Todo el Poder Judicial a favor, el sector mediático a favor, hacían inteligencia, te escuchaban. Y perdió la elección", expresó Máximo Kirchner, quien indicó que su padre Néstor Kirchner tuvo "la suerte" de tener como uno de los jefes de la oposición a Raúl Alfonsín, lo que no sucedió con Cristina Kirchner, que tuvo del otro lado a Mauricio Macri.

Al referirse a Macri, el legislador insistió en que "reclamaba autocrítica pero hasta ahora no lo escuché decir nada".