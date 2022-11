Máximo Kirchner arengó a militantes K y le retrucó a la oposición: "El cambio somos nosotros"

“La argentina sí, puede. No me molesta decir ‘sí, puede’, porque siempre los que pudimos somos nosotros, no voy a dejar que nos roben más la palabra: el cambio somos nosotros”, afirmó al encabezar el cierre del IX Encuentro Nacional de Salud en el Polo Educativo de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos.