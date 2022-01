Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque Frente de Todos en Diputados

" Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado", explicó el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien aún no pronunció su valoración sobre el acuerdo con el organismo de crédito.

"Permaneceré dentro del bloque para facilitar la tarea del Presidente y su entorno. Es mejor dar un paso al costado para que, de esa manera, él pueda elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional, no sólo en lo inmediato sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023", expresó.

máximo kirchner.jpg Máximo Kirchner se despegó del acuerdo logrado por Alberto Fernández con el FMI. (Foto: archivo)

El escrito de Máximo Kirchner deja en evidencia la postura no sólo de La Cámpora sino de Cristina Kirchner, pese a que la vicepresidenta aún no hizo público su posicionamiento sobre el tema, en medio de las especulaciones sobre diferencias al interior de la coalición oficialista.

La carta de Hebe de Bonafini

Otros referentes del frente oficialista se pronunciaron en contra del acuerdo con el FMI anunciado por el Gobierno. En este caso, la presidenta de la fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, compartió este lunes una carta en la que se manifestó en contra del acuerdo que el Gobierno nacional hizo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “No nos escucharon. El gobierno acordó pagarla a pesar de todo, con el mazazo al corazón de todos los que menos tenemos”, sostuvo.

“Quiero pedirles perdón, perdón de rodillas, porque a pesar de nuestro intenso trabajo de 45 años de lucha, de todas nuestras marchas (casi 3000), no logramos no pagar la deuda externa, que no es nuestra”, agregó la referente en el texto que publicó a través del Instagram de Madres de Plaza de Mayo.