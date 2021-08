Hebe de Bonafini habló tras la falsa noticia de su muerte: "La gente llamaba llorando"

Los insultos hacia Hebe de Bonafini se dieron el día después de "La Marcha de las Piedras", donde distintos manifestantes vandalizaron los dibujos de los pañuelos de Madres de Plaza de Mayo.

"Me llamaron periodistas que me quieren mucho, lloraban como locos, y la que los atendía era yo y les preguntaba qué estaba pasando", agregó. "Lo hacen a propósito para molestar, para verme sufrir, la cosa se pone grave, muchas veces no dijimos nada, pero ahora los abogados van a hacer una presentación porque no podemos dejar que digan lo que quieran", recalcó.

Los pañuelos en la Plaza de Mayo

Hebe de Bonafini además cuestionó las pintadas y escraches a los pañuelos de las Madres en la Plaza de Mayo, que aparecieron este lunes luego de la denominada "Marcha de las Piedras", y que comenzaron a ser pintados de blanco nuevamente.

"Operan con el odio, van a la Plaza de Mayo y los pintan con insultos, van compañeros y los pintan de blanco otra vez. Los pañuelos ya no se pueden borrar nunca más de ningún lugar, están en la cabeza y el corazón de la gente", sostuvo Hebe.

"Estoy media cansada de todo esto, yo espero que el costo no sea tan alto, yo tengo el cuero muy duro, pero llega un momento en el que me harto", reconoció.