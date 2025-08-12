En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Peronismo
Peronismo

Máximo, Massa, Taiana o un tapado: las opciones del peronismo para competir en Provincia de Buenos Aires

El peronismo debate por estas horas quién debe ser el candidato en provincia. Algunos sectores reclaman que encabecen figuras de peso. Otros creen que se debe elegir a alguien de más bajo perfil.

Pablo Winokur
por Pablo Winokur |
Máximo, Massa, Taiana o un tapado: las opciones del peronismo para competir en Provincia de Buenos Aires

Mientras avanza la campaña en la provincia de Buenos Aires por la elección local, el peronismo ultima los detalles para los comicios nacionales donde saben que se juega la principal batalla contra el Gobierno de Milei. Especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde el principal espacio opositor sabe que tiene la chance de dar el batacazo. "En el interior es muy difícil ganar. El Gobierno va a poder instalar un relato ganador, pero en la provincia de Buenos Aires se juega todo", se sincera un consultor de Fuerza Patria.

Leé también Axel Kicillof apoyó la posible candidatura de Máximo Kirchner para "frenar" a Milei
Axel Kicillof apoyó la posible candidatura de Máximo Kirchner para frenar a Milei

Porque en la Provincia la sensación es otra: las encuestas le dan mal a Milei y en las últimas semanas se derrumbaron las expectativas económicas. No está claro que eso se vaya a trasladar a votos, pero por lo menos le da al peronismo una expectativa. El nombre del candidato que encabece la boleta puede ser central en cómo se canalice la discusión.

"Lo importante no es el candidato, sino la marca. El tema es que algunos candidatos podrían llevarnos a discutir nuestro gobierno (el del Frente de Todos) en lugar de debatir al de Milei", dice este mismo consultor, que se sienta en distintas mesas de discusión.

Pero no todos en el peronismo comparten esta idea. Algunos intendentes o dirigentes territoriales creen que hay que poner toda la carne al asador. Y para eso los mejores candidatos serían Máximo Kirchner o Sergio Massa, dos caras conocidas. Máximo reniega en público y en privado y dice que no quiere ser candidato. Algunas voces críticas a su figura intentan instalar que buscará la candidatura para poder tener fueros. Nada más lejano; de hecho, si ese fuera el objetivo, podría meterse en un puesto bajo de una lista sin pagar el costo político de encabezar.

Algunos intendentes poderosos resisten esa candidatura. "Es el último que queremos que sea. Y menos todavía que el eje de la campaña sea la situación judicial de Cristina", aclaran cerca de un barón del conurbano.

kicillof-máximo-kirchner

Sergio Massa no dice nada. Pero en su entorno también dicen que él no quiere ser. "Es el único candidato que podría sumarle 2 puntos al espacio pero no tiene nada para ganar: si le va bien, queda licuado en la Cámara de Diputados; si le va mal, es su culpa", dicen en su Frente Renovador.

Nadie se anima a descartar a ninguna de estas figuras principales. Pero en el peronismo ya se habla de otros nombres. El que pica en punta es Jorge Taiana, excanciller de Cristina Kirchner. "Tiene nivel, formación, contraste con Espert, kirchnerismo en sangre pero alineado con Kicillof. No molesta, sin proyección", plantea un dirigente de la mesa chica de negociaciones bonaerenses.

Cuarta alternativa, sería un intendente. No convence demasiado pero está la opción. Algunos mencionan a Federico Achaval, de Pilar que había estado anotado en el cierre de listas anterior, por la Provincia. En su entorno no dicen nada, aunque con los íntimos él aclaró que está a disposición para apoyar al candidato que sea... ¡incluyéndose!

La quinta, casi descartada, es un outsider que renueve la política. Se habló por ejemplo del periodista Pedro Rosenblat. Pero hay dos impedimentos de real politik. Uno es que en el peronismo temen construir un personaje como Milei que luego se sienta el dueño de la victoria y crea que puede hacer cualquier cosa. La otra, no menor, la describió con crudeza un dirigente del interior: "La cantidad de lugares se achica, no hay plata para la campaña, somos cada vez menos. Las cabezas necesitan garantizar primero a su gente".

El rol de Kicillof

Hay dos palabras que serán determinantes: la de Cristina Kirchner y la de Axel Kicillof. "El está concentrado en ganar las provinciales del 7 de septiembre", dicen en el entorno del gobernador. Sin embargo, trascendió que habría una reunión en las próximas horas o días entre los dos. Alguna opinión va a tener Kicillof.

También necesita garantizar que el resto del peronismo (Cámpora incluida) jueguen "bien" en septiembre. En estos días estuvo recorriendo el conurbano con intendentes afines. Este martes por ejemplo, se mostró con Jorge Ferraresi (Avellaneda), Descalzo (Ituzaingó) y Lucas Ghi (Morón). Esta última fue clave, porque la Justicia recién oficializó a su lista de concejales en las últimas horas. "Hay 80 escuelas y 1000 obras sin terminar que Milei las paralizó", planteó en tono de campaña.

image

En el kirchnerismo se quejan de la falta de coordinación de la campaña e incluso de algunos conceptos de discurso. "Hay situaciones donde no hay una línea: están a 20 días de la elección sin resolver ninguna campaña ni estrategia", plantean desde La Cámpora.

"Hablar de que sos un escudo o una red contra el ajuste de Milei no tiene sentido. Tenés que decir la verdad: estamos haciendo lo que podemos en un contexto muy malo donde el Gobierno nacional dejó a los gobernadores a la deriva", agregan. En las últimas horas hubo una reunión del PJ nacional para hablar de ese y otros puntos.

Otro punto de conflicto tiene que ver con que todavía no se hizo ninguna campaña pidiendo a la gente que vaya a votar. La idea "hegemónica" en el peronismo es que cuanto más se movilice, más chances hay de ganar las dos elecciones. No todos están de acuerdo con esto. Algunos señalan el fenómeno Trump: los inmigrantes que supuestamente iban a ir a votarle en contra, terminaron votando a favor y fue clave en la elección.

Pablo Winokur
Por Pablo Winokur
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Peronismo
Notas relacionadas
El peronismo afianza la marca Fuerza Patria en todo el país, pero Grabois se mantiene al margen en CABA
Se tensan las negociaciones entre LLA y el PRO a días del cierre de listas para las elecciones de octubre
Milei avanza con la motosierra en el INTA a pesar del rechazo de decretos en el Congreso

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar