Mesa política de Frente de Todos: cuándo será, quiénes asistirán y cuál es el objetivo que espera lograr Alberto Fernández

"Fue un encuentro positivo acordado entre los dos. Hablaron francamente y los dos quedaron conformes", confirmaron a fuentes cercanas al titular de la cartera de Interior, que fueron ratificadas por voceros de la Presidencia, según Telam.

Qué motivo el distanciamiento entre Alberto Fernández y Wado de Pedro

Las diferencias entre el jefe de Estado y el referente de La Cámpora empezaron a profundizarse en 2021, cuando el ministro había encabezado la catarata de presentaciones de renuncias de funcionarios alineados con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, tras la derrota en las elecciones primarias de aquel año.

A comienzos de este año, la relación pareció terminar de romperse debido a un off the record difundido desde el entorno de De Pedro, en el que acusaban a Alberto Fernández de "no tener códigos" por no haberlo sumado a un encuentro realizado con organismos de derechos humanos en el marco de la visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" Da Silva.

"Desde hace días se inició un revuelo mediático sobre una situación interna del gobierno. No es mi intención seguir abonando a esa polémica. Mi responsabilidad es seguir trabajando y aportando a la estrategia que comenzó en 2017 y a fortalecer el frente que construimos en 2019. Y mi compromiso es cuidarlo y ampliarlo todos los días", había publicado dicho Wado De Pedro en redes sociales tras la polémica que se generó.

Con este encuentro, el Presidente aspira a que el jueves que viene la Mesa Política del Frente de Todos pueda tener su primera reunión en un marco de relativa tranquilidad.

Cuándo y dónde se realizará la mesa política del Frente de Todos: Cristina y Máximo Kirchner estarán ausentes

Alberto Fernández, en su carácter de titular del Partido Justicialista a nivel nacional, convocó a esta mesa política para el jueves 16 de febrero próximo -puntualmente a las 19- en la sede partidaria de Matheu 130 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo difundido el martes pasado por el vicejefe de Gabinete y apoderado del PJ, Juan Manuel Olmos.

Según trascendió extraoficialmente, Cristina Kirchner y el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, no participarán en la primera sesión de la mesa política. No obstante, si enviarán representantes del kirchnerismo, confirmaron desde el entorno de la Vicepresidenta. "En los próximos días se sabrá quien", informaron.

Los sectores vinculados al kirchnerismo sostienen que en la mesa política del FdT debe abordarse también lo que significó para la democracia la proscripción de la Vicepresidenta.

Algunos dirigentes incluso plantean que la exmandataria tiene que encabezar la fórmula del oficialismo en los próximos comicios.

En ese punto, la dificultad está ligada al veredicto que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dictó en la causa Vialidad, en el que impuso en primera instancia seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una sentencia que según la propia Fernández de Kirchner fue dictada por un "Estado paralelo, una mafia judicial".

Sergio Massa insiste en que no será candidato a presidente en 2023

Por otro lado, desde el espacio que se articula alrededor del ministro de Economía los planteos apuntan a que se habilite la competencia interna en las PASO para, de ese modo, ampliar la oferta de aspirantes.

Massa, en cualquier caso, siguió insistiendo en que no se postulará a la Casa Rosada porque -reiteró- "es incompatible ser ministro de Economía y candidato a Presidente".

En tanto, en una de sus últimas reuniones de este formato político, consistente en una reciente cena con algunos intendentes de la 1° y 3° sección electoral de la provincia de Buenos Aires (conurbano), el jefe de Estado hizo un enfático llamado a la unidad del FdT.

Allí lo acompañaron Massa y los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y de Desarrollo Habitacional, Santiago Maggiotti; como también el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

Cómo está compuesto el Frente de Todos

A nivel partidario, el FdT -en tanto frente electoral- está compuesto por el PJ que preside el propio Alberto Fernández, el Partido de la Victoria (creado por Fernández de Kirchner), el Frente Renovador (Massa), Kolina (Alicia Kirchner), Frente Grande (Mario Secco), Compromiso Federal (Alberto Rodríguez Saá), el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo (Hugo Moyano), Unidad Popular (Víctor de Gennaro), Partido Solidario (Carlos Heller), Forja (Gustavo López), Nuevo Encuentro (Martín Sabbatella), Unidad Socialista para la Victoria (Jorge Rivas) y el Movimiento Nacional Alfonsinista (Leopoldo Moreau), entre otros.

También adhirieron al FdT agrupaciones como La Cámpora (que encabeza Máximo Kirchner), Movimiento Evita (Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro) y Somos-Barrios de Pie (Daniel Menéndez); lo mismo hicieron centrales obreras y sindicatos como la CGT, la CTA de los Trabajadores (Hugo Yasky), la CTA Autónoma (Hugo Godoy) y ATE Capital (Daniel Catalano), por citar algunos.

Algunos de los partidos que tiene el FdT a nivel provincial son el Frente Patria Grande (Juan Grabois) en Buenos Aires y Protectora Fuerza Política (José Luis Ramón) en Mendoza.

En las elecciones generales de octubre se elegirán presidente y vicepresidente, 24 senadores y 130 diputados a nivel nacional; además de un jefe de Gobierno porteño y gobernadores en 21 de las 23 provincias, a excepción de Santiago del Estero y Corrientes, que eligieron en 2021.