¿Miedo a Javier Milei? El pedido que Margarita Barrientos le hizo al candidato libertario

Embed

Alimento para 3.700 personas por día

"Estamos sirviendo cuatro comidas diarias. Desayuno, almuerzo, la merienda y la cena, y se llevan la vianda. Nuestra idea fue siempre que los chicos coman con sus papás, con la abuela, en familia", expresó Barrientos.

“Nosotros recibimos a mucha cantidad de personas: el que es pobre, el que vive en la calle y el que tiene un sueldito y no le alcanza. En este momento estamos dándole de comer a 3.700 personas, que es el tope máximo”. Reciben cuatro viandas de comida diaria: desayuno, almuerzo, merienda y cena.

"No le tengo miedo a nadie"

Sobre si tiene algún candidato decidido - aclaró que votó en las PASO - dijo: "En este momento no estoy mirando a ningún candidato porque estamos muy preocupados por la situación que estamos viviendo.

Y agregó: "Yo creo que el gobierno que llegue nos tiene que ayudar a todos por igual".

No obstante, en relación a uno de los candidatos en particular, Javier Milei, Barrientos dejó claro que no le teme a un futuro gobierno del libertario, aunque aprovechó la oportunidad para expresar un pedido.

"Yo no le tengo miedo a nadie. Lo único que hago es trabajar, más allá de todo. Que haga su política y que la haga bien, que ayude como corresponde, que no me venga a sacar nada porque yo todo lo que tengo es gracias a la gente y al sacrificio de muchísima gente", enfatizó.