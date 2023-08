Tremenda respuesta de Victoria Villarruel a Lali Espósito tras su picante tuit contra Javier Milei

En este contexto, la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, defendió al economista y compañero de fórmula y le respondió con todo a la cantante y actriz.

“La conozco a Lali pero no la escucho, no me gusta mucho esa música”, comenzó Victoria Villarruel ante la consulta de Crónica por el tuit de Lali.

Y luego añadió categórica: “Lali, vos te llenás la billetera con el Estado. Puedo entender y es respetable tu opinión como ciudadana, pero desde el momento en que vos recibís dinero público por los recitales que das... Y lógicamente tenés interés en seguir sosteniéndote la billetera”.

“Entonces no me parece un tema importante y menos cuando hay gente que la está pasando muy mal. Lali, saludos para vos y seguí haciendo discos porque de política parece que no tenés mucho para decir”, finalizó la candidata a vicepresidente.

El duro mensaje de Alex Caniggia contra Lali Espósito por haber criticado el triunfo de Javier Milei

Ante el revuelo que generó la postura política de Lali Espósito tras su mensaje en Twitter luego de las PASO 2023, Alex Caniggia salió con todo a cuestionar a la actriz y cantante por su mensaje contra Javier Milei.

"Nadie es K gratarola manga de zurdos chorros hsdp", lanzó El Emperador desde su cuenta de Twitter, con un afiche donde decía que Lali había cobrado una importante suma de millones de pesos del Gobierno para dar un concierto en Neuquén.

Cabe recordar que Alex había celebrado el domingo el resultado de las elecciones y mostrado su total apoyo al economista y candidato a presidente.

“King is back motherfukers (El rey ha vuelto hijos de pu..) ¡Ahora síiii Argentina #highsociety #nobarats. Las ratas inmundas prepárense para laburar. HSDP. Viva la libertad carajo mierdaaaaaa”, lanzó el mediático a pura euforia.