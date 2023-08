"Porque la gente votó más a Milei y salio primero y hay que explicar que las medidas de Milei son extremas”, dijo a A24.com una fuente muy cercana al ministro de Economía, Sergio Massa.

Además, si bien no lo admitirán en público, en el gobierno de Alberto Fernández consideran que si no gana Massa la Presidencia el “Plan B” debería ser que gane Milei: tendrá la tercera minoría de diputados y senadores en el Congreso y no tendrá gobernadores, ni intendentes ni consejeros de la Magistratura. Es más fácil para negociar como oposición.

Unión por la Patria apostaría a dividir las bancadas opositoras y negociar con Milei mejor que con Juntos por el Cambio y así condicionar las medidas del candidato libertario, como el ajuste del “Plan Motosierra” y la “dolarización”. Al no tener gobernadores e intendentes propios, el peronismo presume que podría controlar la calle y el conflicto social.

Los guiños de Massa a Milei

El peronismo se reservaría así la llave de la gobernabilidad y de la principal oposición. Si logran relegar a Juntos por el Cambio al tercer lugar, Unión por la Patria podría mantener la primera minoría en el Senado y en la Cámara de Diputados con sólo dividir las bancadas de Juntos y de la Libertad Avanza y arbitrar las futuras políticas. Sin contar con que muchos dirigentes del peronismo pronosticaron esta semana que un gobierno de Milei "durará poco".

Este acuerdo entre Massa y Milei comenzó con un diálogo "democrático" entre ambos el sábado último, que las fuentes no desmienten ni confirman. Luego de ello, Massa reconoció este miércoles en Washington a Milei como un adversario “colaborativo” en el diálogo con el Fondo Monetario Internacional, lo calificó como “la oposicion principal que emergió en las últimas horas” y que Juntos por el Cambio "se diluyó".

En cambio, Massa acusó a los economistas de Juntos por el Cambio de boicotear el acuerdo con el FMI en el que finalmente Massa anunció el desembolso de 7500 millones de dólares para cubrir los pagos al propio FMI que se habían hecho con préstamos puentes de la CAF, China y Qatar y los que se tendrán que hacer en septiembre y octubre.

Massa puso en el ring a Milei y descartó a Bullrich

Luego Massa habló este jueves ante los empresarios del Consejo de las Américas y pareció elegir a Milei como adversario y cuestionó sus propuestas, pero al mismo tiempo les dio entidad y las refutó ante los empresarios y minimizó las posibilidades de Patricia Bullrich de entrar al ballotage: “Está claro que hay dos caminos, no hay tres”.

En el mismo Council of Americas en el hotel Alvear, Milei había rechazado el ingreso de la Argentina al grupo BRICS al igual que Bullrich, pero al salir acusó a los economistas de Juntos por el Cambio de buscar la destrucción de la economía ante el FMI e intentar bloquear el financiamiento, al tiempo que coincidió con Massa que él es “colaborativo”.

Hay un acuerdo entre Massa y Milei mas allá de diferencias ideológicas. Massa centró su intervención en el hotel Alvear en refutar la dolarización y la ruptura de relaciones con Brasil, China y el Mercosur, que propone Milei. “Lo que viene es la destrucción del capital humano y el valor de sus compañías, hagan la cuenta del almacenero”, los instó. Pero con ello, eligió a Milei como principal antagonista, lo subió al ring, y soslayó a Bullrich: “Está claro que hay dos caminos, no hay tres”.

Milei y Massa coinciden en graves acusaciones a Juntos por el Cambio

En coincidencia con Massa, el ataque de Milei fue contra “los economistas de Juntos por el Cambio”. Señaló que “acorde a lo que hace Juntos por el Cambio están apostando a causar un desastre económico y me parece una gran irresponsabilidad, es dinamitarle el roll over al Gobierno y significa que impulsan una crisis y eso no está bien porque más allá del cálculo electoral por querer un voto más y el ‘cuanto peor mejor’ le puede causar dolor a los argentinos y hay que evitar el sufrimiento. Los economistas de Juntos por el Cambio apuestan al desastre económico”.

Las declaraciones de Massa de este miércoles al salir del FMI fueron en idéntico sentido: “El viernes de la semana pasada tuvieron en el FMI un diálogo con la oposicion, el sector que emergió como la oposicion principal en la Argentina y con el sector que venía representando la oposicion y despues de la primaria quedo un poquito más diluido”.

Traducido, según Massa, Milei es la nueva oposición y Bullrich quedó relegada y diluida. El ministro y candidato presidencial prosiguió: “Algunos, con posición más colaborativa y otros con el planteo de que no había que darle nada a la Argentina y que el Gobierno tenía que pagar todos los costos y que no importaba lo que pasaba con la gente”. Massa dio a entender que Milei era el “colaborativo” y que los economistas de Juntos conspiraron contra el país y contra la economía.

"Polarizamos con Milei porque sacó más votos y nos asusta"

En el equipo de Massa admitieron a A24.com que el candidato de Unión por la Patria busca la polarización con Milei. El motivo que esgrimen es que “Milei sacó una cantidad de votos, el 30,4%, que lo convierte en un fenómeno que ingresará en el balotaje y entonces Massa peleará para entrar también y será con Mieli y no con Bullrich”.

“Seguramente el balotaje será con Milei y no con Juntos por la cantidad de votos y por lo que está diciendo la sociedad. Nos preocupa puntualmente la propuesta: tiene niveles de alto desconocimiento y confusión que tenemos que aclarar. Y por eso tenemos que polarizar con ellos y demostrar qué significa que abran las exportaciones, el cierre de Pymes; qué significará la dolarización, muchos dicen que lo votaron porque van a cobrar en dólares sus sueldos: diez pesos serán diez dólares… Todo eso tenemos que salir a explicarlo y por eso la polarización es con ellos, por los votos que sacaron y el susto que nos dan”, dijo un funcionario de Massa.

Milei y la teoría de un presidente débil y fácil de condicionar

Otras versiones señalan que Massa y el peronismo apuestan a que, en caso de no poder ganar las elecciones, el “Plan B” sea Milei porque, más allá de su radicalización económica, sería un presidente débil en lo institucional, porque no tendría casi diputados, ni senadores, ni gobernadores ni intendentes, una experiencia inédita en el país. Como máximo podría obtener 35 o 40 diputados y 8 o 10 senadores.

A cambio de garantizarle la gobernabilidad, el peronismo imagina que podría condicionarle leyes a negociaciones que Milei no haría con Juntos por el Cambio porque ya rompió los puentes.

“Ni lo pensamos eso. Estamos todos asustados de esta locura”, señaló un funcionario de la Casa Rosada cercano a Massa. Desde el lado de Milei señalan a A24.com que también se ve en un balotaje con Massa y que busca sacar de la cancha a Juntos por el Cambio para beneficiarse con sus votos en una segunda vuelta y en eso coincide con el ministro. De ese modo, existen coincidencias políticas y económicas de coyuntura.

La ley de alquileres, otra coincidencia entre el peronismo y Milei

Pero no fue la única coincidencia de Milei con el Gobierno. Este miércoles Juntos por el Cambio logró sancionar la ley que reformaría la actual ley de alquileres que destruyó el mercado inmobiliario en los últimos cuatro años. Pero tuvo el voto de rechazo de Unión por la Patria y de La Libertad Avanza. Milei se opuso a la reforma de la ley, porque argumentó que el impulsaba la derogación lisa y llana de la antigua ley y no su reforma.

La derogación era imposible porque Juntos no tenía el número y sí lo alcanzó con una reforma de los aspectos más controvertidos de la actual ley: la duración del contrato de 3 años se modificó a 2 y la renegociación del precio de los alquileres se hizo trimestral y no anual. Eran los puntos que habían perjudicado a miles de propietarios que sacaron sus propiedades del mercado.

Pero Milei y el kirchnerismo rechazaron la reforma de Juntos que fue muy bien recibida por Marta Liotto, presidenta del Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios (Cucicba), entre otras cámaras de inquilinos y escribanos. Finalmente, Juntos impuso la iniciativa por 125 votos y deberá pasar al Senado. El bloque de Unión por la Patria y Milei lograron 112 votos negativos y 3 abstenciones. Tal vez las negociaciones parlamentarias entre el peronismo y Milei ya hayan comenzado.