Miguel Bonasso, mano a mano con Alejandro Fantino: "En montoneros teníamos una pastilla de cianuro"

"No me fui, me sacó Montoneros", sostuvo al hacer referencia que también era "crítico" con la misma organización en la que militaba.

Miguel Bonnaso habló en Animales Sueltos sobre el distanciamiento con Cristina Kirchner

"Ser crítico me trajo problemas, por eso Cristina (Kirchner) me odia", indicó al referirse a la Ley de protección de glaciares, vetada durante el mandato de la expresidenta.

"Me molestaron varias cosas", dijo acerca del distanciamiento con CFK, al argumentar que tuvo "falta de aceptación a la crítica" y que cedió a las presiones del exgobernador José Luis Gioja (San Juan), en el marco del proyecto de minería a cielo abierto. "Chocamos por lo de la Barrick Gold. Yo estaba a favor de los ambientalistas, por una razón muy sencilla: el agua. Envenenar los glaciares es envenenar el agua".

"Después de eso, no me llamó nadie más", concluyó al considerarse "vetado" por el kirchnerismo.