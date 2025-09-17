En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Paraguay
Agenda presidencial

Milei, ante el Congreso de Paraguay: "Para mediados de 2026 Argentina habrá terminado con el flagelo de la inflación"

El primer mandatario argentino participa en una Sesión de Honor del Congreso Nacional de Paraguay, tras haber participado de una cumbre de la CPAC y de haberse reunido con su par Santiago Peña.

El presidente Javier Milei habla ante el Congreso de Paraguay

El presidente Javier Milei habla ante el Congreso de Paraguay

El presidente Javier Milei asistió este martes al recinto del Parlamento Nacional de Paraguay para brindar un discurso ante los legisladores. Luego de las palabras de bienvenida y los himnos de Paraguay y Argentina, el mandatario comenzó su exposición agradeciendo el "honor" de la invitación, y destacó la gestión de los últimos años en el país vecino.

Leé también Habrá sesión de Diputados el miércoles próximo para tratar los vetos de Milei y otros temas claves
habra sesion de diputados el miercoles proximo para tratar los vetos de milei y otros temas claves

"Paraguay ha logrado sacar el provecho de sacar a la industria local con puestos de trabajo genuino, Argentina financiando una industria deficitaria", fueron sus primeras palabras.

En ese sentido, agregó: "Más allá de los lazos que hermanan a nuestras naciones, ambas cuentan con presidentes que entienden que el Estado no debe ser un obstáculo para el desarrollo, y ambos han impulsado procesos de transformación".

Además, adelantó: "Argentina tendrá Embajada en Jerusalén en 2026".

mile3

"Reafirmaremos nuestra vocación de continuar este camino que es el correcto, basándonos en la experiencia presente y pasadas", afirmó. Y agregó: "Es nuestro sincero deseo que los proyectos mencionados, y los que puedan surgir en el futuro, nuestras relaciones bilaterales se profundicen y los lazos que nos unen continúen fortaleciéndose".

Además, anunció que a nivel bilateral ambos países realizarán estudios para construir un puente entre las localidades de Misión La Paz y Pozo Hondo; el memorándum de entendimiento para la exportación de gas desde Vaca Muerta, el acuerdo operativo Yaciretá, que reactivó las obras en Anacuá; optimizar la estructura de la hidrovía; acuerdos aéreos para agilizar el transporte, junto con agilizar los trámites en los pasos fronterizos y acuerdos migratorios.

Milei sobre la inflación Argentina

Por otro lado, dijo: "Hemos detenido la emisión de dinero a mediados del año pasado y dado los rezagos de la política monetaria que oscila entorno a los 24 meses, para mediados del año que viene Argentina habrá terminado de una vez por toda con ese flagelo de la inflación".

"Haber ordenado la macroeconomía y domesticado la ininflación,es permitió pasar de ser una economía que no crecía a ser actualmente una de las economías que más crece en la región", completó el mandatario.

Previamente, había mencionado: "Paraguay además logró domar, hace tiempo, el flagelo de la inflación, mientras que Argentina terminó, en el año 2023, al borde de otro proceso hiperinflacionario que con mucho esfuerzo logramos evitar. De hecho, cuando nosotros llegamos al poder la inflación corría al ritmo del 1,5% diario, hoy la tasa de inflación está en torno a esos niveles de manera mensual".

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Paraguay
Notas relacionadas
Javier Milei volvió a apuntar contra el peronismo en Paraguay: "La justicia social es envidia"
Qué proponen las dos leyes que Javier Milei vetó y que hoy debate Diputados
Diputados salteños adelantaron cómo votarán los vetos a las universidades y al Garrahan

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar