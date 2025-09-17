Milei, ante el Congreso de Paraguay: "Para mediados de 2026 Argentina habrá terminado con el flagelo de la inflación"

mile3

"Reafirmaremos nuestra vocación de continuar este camino que es el correcto, basándonos en la experiencia presente y pasadas", afirmó. Y agregó: "Es nuestro sincero deseo que los proyectos mencionados, y los que puedan surgir en el futuro, nuestras relaciones bilaterales se profundicen y los lazos que nos unen continúen fortaleciéndose".

Además, anunció que a nivel bilateral ambos países realizarán estudios para construir un puente entre las localidades de Misión La Paz y Pozo Hondo; el memorándum de entendimiento para la exportación de gas desde Vaca Muerta, el acuerdo operativo Yaciretá, que reactivó las obras en Anacuá; optimizar la estructura de la hidrovía; acuerdos aéreos para agilizar el transporte, junto con agilizar los trámites en los pasos fronterizos y acuerdos migratorios.

Milei sobre la inflación Argentina

Por otro lado, dijo: "Hemos detenido la emisión de dinero a mediados del año pasado y dado los rezagos de la política monetaria que oscila entorno a los 24 meses, para mediados del año que viene Argentina habrá terminado de una vez por toda con ese flagelo de la inflación".

"Haber ordenado la macroeconomía y domesticado la ininflación,es permitió pasar de ser una economía que no crecía a ser actualmente una de las economías que más crece en la región", completó el mandatario.

Previamente, había mencionado: "Paraguay además logró domar, hace tiempo, el flagelo de la inflación, mientras que Argentina terminó, en el año 2023, al borde de otro proceso hiperinflacionario que con mucho esfuerzo logramos evitar. De hecho, cuando nosotros llegamos al poder la inflación corría al ritmo del 1,5% diario, hoy la tasa de inflación está en torno a esos niveles de manera mensual".