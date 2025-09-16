Javier Milei volvió a apuntar contra el peronismo en Paraguay: "La justicia social es envidia"

Embed

Y continuó: “Van a trabajar sobre el miedo, los van a querer asustar. Durante la campaña del 2023 se la pasaron diciendo que iba a cerrar las universidades. Y no solo no se cerraron, sino que además tenemos las cuentas al día y algunas universidades no quieren ser auditadas”.

“Sin embargo, nosotros sí estamos poniendo los fondos. Y siguen asustando a la gente con que las íbamos a cerrar. Hace más de 20 meses que estamos en el poder y no las cerramos”, agregó.

IMG-20250916-WA0014 El Presidente brindó un discurso en el Foro de Emprendedores Industriales.

Horas antes, en la cumbre conservadora Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), Milei lanzó un mensaje en clave electoral y apostó por profundizar la polarización con el kirchnerismo: “Las terceras vías son inconducentes”, dijo.

Una propuesta sin terceras vías

Además, Milei destacó: “Es importante entender que no hay terceras vías en este camino. Cualquier opción moderada, entre muchas comillas, es funcional al sistema decadente que con tanto esfuerzo estamos dejando atrás. Esto está en un trabajo maravilloso de Ludwig von Mises, que se llama Intervencionismo, y el subtítulo es el mito de la tercera vía”.

El Presidente mencionó: “Mises dice: ‘Hay capitalismo de libre empresa y hay socialismo real, cualquier solución intermedia tiende a socialismo y eso es pobreza’. Es decir, esto quiere decir que simplemente que no hay opción moderada entre, por ejemplo, entre el superávit y el déficit. No hay tercera vía entre un Estado abocado a sus funciones esenciales y uno con un número creciente de atribuciones, que hace un montón de cosas y las hace todo mal”.