Javier Milei volvió a apuntar contra el peronismo en Paraguay: "La justicia social es envidia"

Javier Milei dio un discurso en el Foro de Emprendedores Industriales, como parte de su gira en Paraguay y apuntó nuevamente contra el peronismo: “No hay nada más injusto y aberrante que la justicia social”, aseguró el presidente.
El Presidente brindó un discurso en el Foro de Emprendedores Industriales. "Decían que íbamos a cerrar universidades y eso no pasó", destacó el mandatario.
Con foco en la batalla cultural, Milei volvió a dar un discurso en Paraguay (REUTERS)
En la misma línea, el jefe de Estado afirmó: “La justicia social es envidia, más retórica, no pueden aceptar que son resentidos”. Y remarcó: “Sabemos cuál es nuestra propuesta y cada vez que se implementó, fue un éxito. Las ideas de la libertad traen prosperidad. Nos avala la ciencia empírica”.
También dejó un mensaje para la expresidenta Cristina Kirchner, que lo había cuestionado en sus redes sociales. “Es mucho más fácil tener Vialidad y decir que vamos a hacer un montón de rutas, como hicieron en otro Gobierno y como consecuencia de ello hay una persona que está con tobillera presa, porque la plata de eso se la afanaron”, apuntó.
El mandatario también hizo hincapié en lo que sostuvo durante la campaña sucia en la presidencial de 2023. “Decían que íbamos a vender órganos y no pasa. No hay ningún mercado de venta de órganos”, indicó. “Tampoco hay chicos con armas en las escuelas”, agregó.
Y continuó: “Van a trabajar sobre el miedo, los van a querer asustar. Durante la campaña del 2023 se la pasaron diciendo que iba a cerrar las universidades. Y no solo no se cerraron, sino que además tenemos las cuentas al día y algunas universidades no quieren ser auditadas”.
“Sin embargo, nosotros sí estamos poniendo los fondos. Y siguen asustando a la gente con que las íbamos a cerrar. Hace más de 20 meses que estamos en el poder y no las cerramos”, agregó.
Horas antes, en la cumbre conservadora Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), Milei lanzó un mensaje en clave electoral y apostó por profundizar la polarización con el kirchnerismo: “Las terceras vías son inconducentes”, dijo.
Además, Milei destacó: “Es importante entender que no hay terceras vías en este camino. Cualquier opción moderada, entre muchas comillas, es funcional al sistema decadente que con tanto esfuerzo estamos dejando atrás. Esto está en un trabajo maravilloso de Ludwig von Mises, que se llama Intervencionismo, y el subtítulo es el mito de la tercera vía”.
El Presidente mencionó: “Mises dice: ‘Hay capitalismo de libre empresa y hay socialismo real, cualquier solución intermedia tiende a socialismo y eso es pobreza’. Es decir, esto quiere decir que simplemente que no hay opción moderada entre, por ejemplo, entre el superávit y el déficit. No hay tercera vía entre un Estado abocado a sus funciones esenciales y uno con un número creciente de atribuciones, que hace un montón de cosas y las hace todo mal”.